Die Payments Group Holding hat die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, die nach Ansicht von mwb research nur einen begrenzten Einblick bieten, da sich das Unternehmen derzeit in einer strategischen Transformation befindet - weg von einem reinen Asset Management Business Model hin zu einem PayTech-Geschäftsmodell. Die Umsatzerlöse sanken von 4,66 Mio. EUR in H1 2023 auf 840 TEUR, was in erster Linie auf die Einstellung des Private Equity Asset Management-Geschäfts zurückzuführen ist. Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust von 638 TEUR oder 3 Cent pro Aktie. Der geplante Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an mehreren PayTech-Unternehmen ist jedoch ein vielversprechender Ausblick. Nach Abschluss der Akquisition wird das konsolidierte Transaktionsvolumen voraussichtlich 140 Mio. EUR im Jahr 2025 erreichen, bei einem geplanten Umsatz von 15 Mio. EUR. Die Gruppe der erworbenen Unternehmen war im Jahr 2023 profitabel und Cashflow-positiv, mit starkem jährlichen Wachstum, und es wird erwartet, dass sie auch in den nächsten Jahren profitables Wachstum generieren wird. Angesichts der strategischen Transformation und der positiven Zukunftsaussichten bestätigt mwb research seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 3,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/The%20Payments%20Group%20Holding