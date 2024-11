Bielefeld (ots) -Jugendliche fahren in den Ferien nicht mehr einfach irgendwo hin, sondern sie haben klare Vorstellungen von den Reisezielen und von den Angeboten, an denen sie teilnehmen möchten. Diese Ansprüche und Erwartungen müssen von einem Jugendreise-Veranstalter erkannt und umgesetzt werden. Neue Jugendcamps in Europa, Fernreisen nicht nur im Sommer, mehr Busanreisen für die jüngsten Gäste und Investitionen in Qualität und Komfort sind die Schwerpunkte des Reiseangebots 2025.ruf Jugendreisen wird im kommenden Jahr das Angebot für alle Zielgruppen deutlich ausweiten. Die anhaltende Nachfrage in den unterschiedlichen Altersgruppen wird durch zusätzliche Camps bedient, aber auch die inhaltlichen Anforderungen der Jugendlichen an ihren Urlaub werden durch zusätzliche Ausrichtungen erfüllt."Wir sind sehr dankbar, dass unsere Gäste uns nicht nur ihre ehrliche Meinung zu den Reisen widerspiegeln, an denen sie aktuell teilgenommen haben, sondern dass sie uns auch ganz viele Ideen und Wünsche mitteilen. So können wir bei bestehenden Reisezielen nachjustieren und frühzeitig erkennen, welche Trends sich bei den Jugendlichen abzeichnen - die wir dann in neue Angebote einfließen lassen", sagt Kristina Oehler, die als Reiseleiterin bei ruf begonnen hat und inzwischen als Geschäftsführerin die gesamte touristische Produktpalette verantwortet.Die Reiseziele Kroatien und Spanien bekommen gleich beide ein zusätzliches Jugendcamp: In Istrien verspricht das Baycamp Opatija Erholung an der Küste für alle Gäste ab 14 Jahren und in Katalonien bietet das Feel Good Camp in Fenals neben Lloret de Mar gelegen einen Mix aus Entspannung und Party für ältere Jugendliche ab 16 Jahren.In Lloret de Mar ist der Partyclub Caribe im kommenden Jahr bereits Ostern buchbar, die Gäste erwartet in der Vorsaison neben Sonne und Strand ein vielfältiges Kulturprogramm inklusive eines Ausflugs nach Barcelona.Ebenfalls bereits zu Ostern und auch im Herbst ist die beliebte Japan-Rundreise im Angebot. Das fernöstliche Traumziel vieler Jugendlicher zeigt nicht nur im Sommer das spannende Nebeneinander uralter Tradition und hochmoderner Technikbegeisterung.Die ersten Jugendreisen starten bei ruf in der Altersgruppe zwischen 11 und 13 Jahren. Die in diesem Alter oftmals allererste Fahrt in einer Gruppe birgt besondere Anforderungen - für die Kids ebenso wie für die eigens ausgebildeten Betreuerinnen und Betreuer und letztendlich auch für die Eltern, die ihren Nachwuchs loslassen wollen. Das gelingt im geschützten Rahmen einer genau auf das Alter zugeschnittenen Reise. So ist das "Youngster"-Camp am Veluwemeer ausschließlich für Kids von 11 bis 13 Jahren buchbar. Und um die Anreise auch für das deutsche Sprachreise-Ziel Ebernburg einfacher zu gestalten, werden im kommenden Jahr dorthin auch betreute Busanreisen angeboten.Gebucht werden die Reisen von der jungen Zielgruppe bzw. deren Eltern zumeist einfach online, die Mitarbeiter:innen beraten bei Bedarf aber auch telefonisch, per E-Mail oder per WhatsApp. Eine Beratung und Buchung im Reisebüro ist ebenfalls möglich, und für alle, die mehr wissen wollen, hat ruf neben dem Katalog auch ein Elternmagazin herausgegeben, beides kostenlos über die Homepage bestellbar.ruf Jugendreisen - Safe unvergesslich!ruf Jugendreisen mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für Jugendreisen. Die jährlich 65.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Sprachreisen sowie Klassenfahrten und Abireisen. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen rund 1500 geschulte Reiseleiterinnen und Reiseleiter (Stand 2024) für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden.Pressekontakt:ruf Jugendreisen GmbH & Co. KGKristina OehlerPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 521 96 27 607presse@ruf.deOriginal-Content von: ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106634/5907490