Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der TAG Immobilien AG vom 13.11.2024:Starke operative Geschäftsentwicklung in Deutschland und Polen in den ersten neun Monaten 2024Wie bereits in den beiden vorangegangenen Quartalen konnte die TAG Immobilien AG (TAG) ihre positive operative Entwicklung auch im dritten Quartal 2024 fortsetzen. Der FFO I, der das gesamte Vermietungsgeschäft des Konzerns in Deutschland und Polen beinhaltet, belief sich im Neunmonatszeitraum zum 30. September 2024 auf EUR 130,5 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 132,6 Mio.). Auf Basis eines vergleichbaren Portfolios (like-for-like) wurde in Deutschland ein gesamtes Mietwachstum von 2,8% (Geschäftsjahr 2023: 2,3%) p.a. erzielt. Der Leerstand in den Wohneinheiten des Konzerns ging in Deutschland im dritten Quartal 2024 auf 4,1% zurück, gegenüber 4,6% zum 30. September 2023; im Oktober 2024 reduzierte sich der Leerstand weiter auf 3,9%. ...

