LISSABON, PORTUGAL / ACCESSWIRE / 12. November 2024 / Die Web Summit, eine der wichtigsten Tech-Konferenzen der Welt, beginnt diesen Montag in Lissabon, Portugal. Invest in Bogota, eine Agentur für Investitionsförderung, wird an dem Event teilnehmen, um die Geschäftsmöglichkeiten zu präsentieren, die die Stadt im Gebiet der Informationstechnologien bietet.

Es wird erwartet, dass sich anlässlich des Events über 3.000 Unternehmen aus 160 Ländern und über 1.000 Investoren einfinden - die Teilnehmerzahl könnte den Angaben des Veranstalters nach 70.000 Personen übersteigen.

Invest in Bogota wird über ihr Investitionsförderungs-Management anstreben, Unternehmen, Start-ups und Investoren zusammenzubringen, die revolutionär, innovativ und herausragend in der Branche sind, so dass sie Bogota als eine Investitions- und Business-Destination in Lateinamerika erwägen.

Panoramaansicht von Bogota, Kolumbien.

Hervorzuheben ist, dass sich Bogota in den letzten Jahren als eine küstennahe Plattform positioniert hat, um nahgelegene Märkte - beispielsweise Lateinamerika und Nordamerika - zu bedienen. Das Ziel ist nun, diese Vision auf andere Märkte auszudehnen, wie etwa Europa.

Die Softwareentwicklung hat sich zu einer Stärke für eine Stadt wie Bogota ausgebildet, deren Wirtschaft auf der Bereitstellung von wegbereitenden Services basiert und die anstrebt, immer weiter an Stärke zu gewinnen.

So haben sowohl qualifizierte Arbeitskräfte, das institutionelle Ökosystem der digitalen Wirtschaft, als auch eine den Betrieb gut unterstützende Infrastruktur das richtige Umfeld für anerkannte ausländische Unternehmen hervorgebracht - unter anderem haben Amazon, Amadeus, Globant, Oracle, IBM und Endava die Hauptstadt Kolumbiens als eine Destination für Investitionen im IT-Bereich gewählt.

Servicios de TI y Software en Latam e ingresos por sector. Fuente: Statista, 2024

Über Invest in Bogota

Invest in Bogota ist die einschlägige Agentur für Investitionsförderung, die Events und Treffen von Weltklasse organisiert und sich für das beeindruckende Unternehmertun-Ökosystem in Bogota einsetzt. Sie ist eine öffentlich-private Initiative zwischen der Handelskammer von Bogota und der Stadtregierung von Bogota.

Ihr Ziel ist es, zur sozioökonomischen Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität der Region Bogota beizutragen und sie als bevorzugte Destination für Geschäftstätigkeiten in Lateinamerika zu positionieren. Laut der internationalen Publikation Site Selection in ihrem jährlichen Bericht Global Best to Invest wurde sie sechs Jahre in Folge als eine der besten Organisationen ihrer Kategorie weltweit und als eine der vier besten in Südamerika, Mittelamerika und der Karibik anerkannt.

Pressekontakt

Luis Alejandro Tibaduisa

Head of Press and PR

+57 317 780 5168

QUELLE: Invest in Bogota

