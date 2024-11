Bewährter Explorationsansatz von weltweit anerkannten Unternehmensentwickler

Veröffentlichung im Auftrag von Apex Critical Metals Corp. und Zimtu Capital Corp.

Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC; WKN: A40CCQ) hat gestern die mit Spannung erwarteten Ergebnisse seines 2024-Explorationsprogramms auf dem Cap-Projekt in der Nähe von Prince George in British Columbia verkündet. Das Cap-Grundstück, das etwa 25 km² groß und ganzjährig zugänglich ist, umfasst ein großes Karbonatitsystem, das in diesem Sommer auf Niob und REE (Seltene Erden; "Rare Earth Elements") untersucht wurde. Die Laborergebnisse sind geradezu erstaunlich, da an der Erdoberfläche hochgradiges Niob entdeckt wurde, wobei Aufschlüsse ("outcrops") beeindruckende 3,33% Nb2O5 erzielten und ähnlich reiche Konzentrationen in Karbonatit-Felsblöcken ("boulders") mit Gehalten von 1,79% und 1,45% Nb2O5 gefunden wurden. Diese hochgradige Beschaffenheit von Niob erinnert an die spektakuläre Entdeckung von WA1 Resources Ltd. in West-Australien, eine Erfolgsgeschichte, die in der Erstanalyse über Apex Critical Metals im letzten Monat behandelt wurde.

Was die jüngste News von Apex umso beeindruckender macht, ist das hochgradige Niob in Aufschlüssen und Felsbrocken in Kombination mit den Ergebnissen von Bodenproben, die einen deutlichen Niob-Trend aufzeigen, der sich fast 1,8 km nordwestlich der zuvor bekannten Mineralisation erstreckt. Es wird angenommen, dass diese Anomalie möglicherweise eine Erweiterung entlang des Streichens des neu entdeckten Karbonatit-Aufschlusses darstellt, der 3,33% Nb2O5 erzielte. Dieser Trend stimmt mit einer radiometrischen Anomalie überein, die in der Vergangenheit durch geophysikalische Untersuchungen identifiziert wurde.

Die systematischen Explorationsmethoden, die von der Projektmanagementfirma von Apex-Direktor Jody Dahrouge angewendet werden, erinnern an die Erfolgsgeschichte von Patriot Battery Metals Corp. beim Wachstum der größten Lithium-Pegmatit-Ressource in Amerika.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, kommentierte in der gestrigen Pressemitteilung: "Wir sind mit den Ergebnissen unseres 2024-Explorationsprogramms äußerst zufrieden. Insbesondere eine Gesteinsprobe, die mit 3,33% Nb2O5 den höchsten bisher auf dem Grundstück gemessenen Gehalt eines Aufschlusses lieferte, unterstreicht das Potenzial des Projekts. Die Entdeckung einer signifikanten Niob-Bodenanomalie sowie die erfolgreiche Kartierung und Beprobung weiterer Karbonatit-Aufschlüsse haben unser Verständnis des Cap-Projekts erheblich erweitert. Bei der Planung unseres Bohrprogramms für 2025 sind wir optimistisch, das zukünftige Potenzial der Niob-Mineralisation beim Cap-Projekt erschließen zu können."

Unternehmensdetails

Apex Critical Metals Corp.

Suite 1450 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C1H2 Kanada

Telefon: +1 604 681 1568

Email: info@apexcriticalmetals.com

https://apexcriticalmetals.com/

CUSIP: 03753D104 / ISIN: CA03753D1042

Aktien im Markt: 42.659.391

Kanada-Symbol (CSE): APXC

Aktueller Kurs: $0,72 CAD (12.11.2024)

Marktkapitalisierung: $31 Mio. CAD

Deutschland-Symbol / -WKN: KL9 / A40CCQ

Aktueller Kurs: €0,472 EUR (13.11.2024)

Marktkapitalisierung: $20 Mio. CAD

Kontakt:

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report, die genannten Pressemitteilungen und Videos enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Apex Critical Metals Corp. und Zimtu Capital Corp. warnen Investoren, dass jegliche hierin bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden können. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Apex Critical Metals Corp. verwiesen, um eine umfassendere Erörterung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten, die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss (siehe hier), da grundlegende Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, hält derzeit keine Aktien von Apex Critical Metals Corp., besitzt jedoch Aktien von Zimtu Capital Corp. und wird somit von der Volumen- und Preissteigerung dieser Aktie profitieren. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung dieses Berichts bezahlt, während Zimtu Capital Corp. eine Beteiligung an Apex Critical Metals Corp. hält und somit von der Volumen- und Preissteigerung der Aktie profitieren wird. Beachten Sie, dass Apex Critical Metals Corp. die Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und anderer Dienstleistungen zur Steigerung des Bekanntheitsgrads bei Investoren bezahlt.



