Die Siemens Energy Aktie erlebte am Mittwoch einen fulminanten Kurssprung und erreichte neue Höchststände. Angetrieben wurde dieser Anstieg durch die Bekanntgabe erhöhter Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028. Der DAX-Konzern strebt nun eine Ergebnis-Marge von 10 bis 12 Prozent an, was die bisherigen Erwartungen deutlich übertrifft. Zudem soll das jährliche Umsatzwachstum bis 2028 im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegen. Diese ambitionierten Ziele spiegeln die führende Rolle des Unternehmens in der Energiewende wider und wurden von Analysten positiv aufgenommen.

Starkes Quartalsergebnis unterstreicht Wachstumskurs

Die optimistischen Prognosen basieren auf einem robusten Quartalsergebnis. Der Auftragseingang stieg um beeindruckende 42,3 Prozent auf rund 15 Milliarden Euro, hauptsächlich getrieben durch Großaufträge in den Bereichen Grid Technologies und Gas Services. Die Umsatzerlöse wuchsen um 16,6 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro, wobei insbesondere das Offshore-Geschäft von Siemens Gamesa zum Wachstum beitrug. Trotz anhaltender Herausforderungen im Windenergie-Segment konnte der Konzern seine Verluste deutlich reduzieren und zeigt sich für die Zukunft zuversichtlich.

