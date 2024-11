DJ MÄRKTE ASIEN/Sorgen vor Handelskonflikt mit USA belastet

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Mittwoch mehrheitlich mit Abschlägen geschlossen. Auf der Stimmung lastete die Ungewissheit darüber, welche Folgen die Präsidentschaft Trumps für die Handelsbeziehungen der USA speziell mit China, aber auch für den Welthandel allgemein hat. Trump hat im Wahlkampf höhere Einfuhrzölle angekündigt.

Zudem laufe der "Trump Trade" aus, hieß es aus dem Handel zu den negativen Vorgaben der Wall Street. In Reaktion auf den Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl hatten die dortigen Börsen kräftig zugelegt und neue Rekordstände erreicht. Nun aber rückten Konjunkturdaten wieder stärker in den Blick. Anleger warten gespannt auf die US-Verbraucherpreise, die im späteren Tagesverlauf nach Börsenschluss in Asien veröffentlicht werden. Die Daten dürften Aufschluss über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank geben. Zudem hat am Dienstag der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, gewarnt, dass die Fed auf eine Zinssenkung im Dezember verzichten könnte, falls die Inflation wieder angezogen haben sollte.

An der Börse in Hongkong gab der Hang-Seng-Index in späten Handel leicht um 0,1 Prozent nach, nachdem der Index in den vergangenen Tagen kräftige Verluste hinnehmen musste. Marktteilnehmer verwiesen neben den Sorgen vor einer Verschärfung der Handelsstreitigkeiten mit den USA auch auf die andauernde Unzufriedenheit der Investoren mit dem jüngst angekündigten Konjunkturpaket, das zwar die lokalen Regierungen finanziell stärkt, aber keine echten Stimuli enthält, die etwa den Konsum ankurbeln könnten. Auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite indessen 0,5 Prozent fester, gestützt von Telekom- und Medienaktien.

In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 1,7 Prozent auf 38.722 Punkte. Belastet wurde der Index von Auto- und Pharmawerten aufgrund andauernder Zinssorgen. Die Aktie von Honda Motors gab 4,2 Prozent nach, Daiichi Sankyo fielen um 4,7 Prozent. Softbank Group (-2,9%) konnten sich der schlechten Stimmung nicht entziehen, obwohl das Unternehmen für das im September beendete Geschäftsquartal überraschend starke Zahlen vorgelegt hatte. Die Aktie von Seven & I Holding machte indessen einen Kurssprung um 11,8 Prozent. Um den Betreiber der 7-Eleven-Convenience-Stores könnte ein Bieterwettstreit entbrennen. Die Seven & i Holdings hat nach eigenen Angaben ein Buyout-Angebot von Vice President Junro Ito und einer mit ihm verbundenen Firma erhalten. Erst im Oktober hatte die kanadische Alimentation Couche-Tard ein erhöhtes Angebot unterbreitet.

Kräftig abwärts ging es auch an der Börse in Südkorea. Der Kospi büßte 2,6 Prozent ein. Südkoreanische Anleger trennen sich von Chipaktien wegen der von Trump angedrohten Strafzölle. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics fiel um 4,5 Prozent. SK Hynix ermäßigen sich um 1,6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.193,40 -0,8% +7,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.721,66 -1,7% +17,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.417,08 -2,6% -9,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.439,28 +0,5% +15,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.830,33 -0,1% +16,3% 09:00 Taiex (Taiwan) 22.860,23 -0,5% +27,5% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.721,50 +0,3% +14,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.610,08 +0,1% +10,6% 10:00 BSE (Mumbai) 78.182,54 -0,5% +8,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:17 % YTD EUR/USD 1,0606 -0,1% 1,0622 1,0632 -4,0% EUR/JPY 164,46 +0,2% 164,13 163,55 +5,7% EUR/GBP 0,8323 -0,1% 0,8330 0,8301 -4,0% GBP/USD 1,2743 -0,0% 1,2749 1,2808 +0,1% USD/JPY 155,08 +0,4% 154,53 153,85 +10,1% USD/KRW 1.402,49 -0,4% 1.408,08 1.407,32 +8,1% USD/CNY 7,2075 -0,2% 7,2250 7,2294 +1,5% USD/CNH 7,2335 -0,1% 7,2410 7,2456 +2,0% USD/HKD 7,7791 +0,0% 7,7781 7,7779 -0,4% AUD/USD 0,6521 -0,2% 0,6532 0,6549 -4,2% NZD/USD 0,5924 +0,0% 0,5922 0,5953 -6,3% Bitcoin BTC/USD 87.679,70 -1,1% 88.627,20 88.988,80 +101,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,12 68,12 0% 0 -3,7% Brent/ICE 71,92 71,89 +0,0% +0,03 -3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.609,00 2.598,21 +0,4% +10,79 +26,5% Silber (Spot) 30,90 30,73 +0,6% +0,17 +30,0% Platin (Spot) 948,84 949,00 -0,0% -0,16 -4,4% Kupfer-Future 4,13 4,14 -0,2% -0,01 +4,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2024 03:54 ET (08:54 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.