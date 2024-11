Während die Asset-Klasse in den USA seit Jahren wächst, steckt sie hierzulande noch in den Kinderschuhen: Drive-up-Garagenparks. In Deutschland gibt es gerade einmal 600 Parks mit Garagen als Lagermöglichkeit, dabei besteht deutlich Luft nach oben und Potenzial für Anleger, so der Experte Daniel T. Borger. Als Teil der Self-Storage-Branche handelt es sich bei Drive-up-Garagenparks um eine in den USA aufstrebende Asset-Klasse. In Deutschland und Europa ist sie dagegen noch nicht weit verbreitet. ...

