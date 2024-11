München (ots) -Das renommierte Produktionsunternehmen Odeon Fiction hat sich die Verfilmungsrechte an der erfolgreichen Webvideoreihe PALUTEN FREEDOM gesichert und koproduziert mit Toon2Tango, der Erfolgsschmiede für Kids & Family Entertainment, einen Animationsfilm für die ganze Familie. Der Kinostart erfolgt im Jahr 2027 im Verleih der LEONINE Studios, die u.a. bekannt sind für das Kinder- und Familien-Franchise DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE, dessen dritter Teil aktuell mit mehr als 2,6 Mio. Kinozuschauer*innen einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 2024 ist.Zur IP PALUTEN FREEDOM gehören neben der gleichnamigen mittlerweile mehr als 380 Folgen umfassenden erfolgreichen YouTube-Serie eine neun Bände starke Bestseller-Reihe mit mehr als 1,8 Mio. verkauften Büchern und ein Comic. Die enorm populäre Marke, die Paluten (bürgerlich Patrick Mayer) erschaffen hat, bildet die Basis für das animierte Filmabenteuer von Odeon Fiction und Toon2Tango mit neuen Geschichten aus der PALUTEN FREEDOM Welt und ihren liebenswerten und lustigen Charakteren wie Paluten, Schwein Edgar, Professor Ente, Dieter, Karla, Kapitän Schmierhose und Evil Paluten. Das Drehbuch zum Film entwickeln Paluten, aka Patrick Mayer, und Klaas Kern gemeinsam und setzen damit ihre erfolgreiche Zusammenarbeit, über die Buchreihe hinaus, fort.Philip Voges, Produzent bei Odeon Fiction: "Ich bin sehr stolz darauf, dass Palle und seine Agentur 2ndWave uns das Vertrauen geschenkt haben, die starke IP PALUTEN FREEDOM für die große Leinwand umzusetzen. Es freut mich, dass wir damit so ein profiliertes in-house Projekt angehen können, in dem Produktion und Verleih gemeinsam unter dem Dach der LEONINE Studios umgesetzt werden."Paluten ergänzt: "2012 habe ich mit Minecraft-Videos auf einem kleinen Monitor angefangen und jetzt kommt was von mir auf der großen Leinwand! Ohne Witz, wenn mir das damals jemand erzählt hätte, wäre ich mit dieser Person sofort ins Krankenhaus gefahren! Genauso unglaublich ist es für mich auch heute immer noch, dass inzwischen neun Bände von PALUTEN FREEDOM erschienen sind! Wenn ihr also im Kino jemanden seht, der eine kleine Träne im Auge hat, dann könnte das ich sein. Denn FREEDOM ist mittlerweile so viel mehr als "nur" eine Geschichte. Während der Anfangszeit habe ich viele meiner besten Freunde kennengelernt. Als dann die Buchreihe startete, lernte ich meine Frau kennen und jetzt, wo ich Vater bin, startet das Projekt FREEDOM Film. Eine unfassbare Reise. Ich bin sehr glücklich und dankbar für alles, was ich in den letzten Jahren durch den überkrassen Support meiner Community aufbauen durfte. Ein Kinofilm, Leute! UN-FASS-BAR!"Ulli Stoef, Produzent und CEO von Toon2Tango: "Wir freuen uns sehr, mit Toon2Tango Teil dieses großartigen Projektes zu sein und sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam ein erfolgreiches Franchise entwickeln können."Paluten ist ein deutscher Social Media Superstar. Seit seinem YouTube Start im Jahr 2012 konnte er mit seinem Kanal Paluten bis dato 5,46 Mio. Abonnenten gewinnen und ist damit der Gaming Kanal mit den meisten Abonnenten im deutschsprachigen Raum. Sein zweiter Kanal Team Paluten verzeichnet aktuell 1,62 Mio. Abonnenten. Mit mehr als 5,4 Mrd. Aufrufen auf Paluten sowie über 823 Mio. Aufrufen bei Team Paluten und insgesamt mehr als 10.800 Videos zählt Patrick Mayer zu den erfolgreichsten und beliebtesten YouTube Stars Deutschlands. Auf Instagram folgen Paluten 2,2 Mio. Menschen, auf Twitch hat sein Kanal über 827.000 Follower. Außerdem unterhält Paluten zusammen mit seinen alten Schulfreunden Denno und Malte den wöchentlichen Podcast "Äffchen mit Käffchen", der auf allen gängigen Plattformen abrufbar ist.Der Animationsfilm PALUTEN FREEDOM ist eine Produktion von Odeon Fiction, einem Unternehmen der LEONINE Studios in Koproduktion mit Toon2Tango, einem Unternehmen der LEONINE Animation Studios. Die Vereinbarung mit Paluten wurde über Boris Lehfeld, den Manager von Paluten mit der Agentur 2nd Wave abgeschlossen. Als Produzent fungiert Philip Voges ("Türkisch für Anfänger", "Erkan & Stefan", "Wo ist Fred?"). Koproduzenten sind Uli Stoef ("Mia and Me", "Die Biene Maja - Die Honigspiele", "Leo Lausemaus", "Agent 203") und Jo Daris ("Wissper", "Agent 203", "Monster Loving Maniacs"). Den Kinoverleih des Films übernimmt LEONINE Studios.Über Odeon FictionDie Odeon Fiction steht mit ihrem Team für die Produktion hochwertiger fiktionaler Inhalte für Fernsehen, Kino und Streaming-Plattformen über alle Genres und Formate hinweg. Odeon Fiction produziert erfolgreiche Fernsehserien und -reihen wie EIN FALL FÜR ZWEI, DER STAATSANWALT, HARTER BROCKEN, DIE FÜCHSIN und MASUREN KRIMI, die regelmäßig Top-Quoten im deutschen Fernsehen erreichen. Darüber hinaus produziert das Unternehmen zahlreiche Serien für Sender und Streamingdienste darunter zuletzt BOOM BOOM BRUNO für Warner TV Serie, DIE SAAT - TÖDLICHE MACHT für ARD Degeto, 37 SEKUNDEN für ARD Degeto, MEME GIRLS für RTL+, TENDER HEARTS für Sky, BONN für WDR/ARD, NEULAND für ZDF und TV-Movies, wie TATORT-KÖNIGINNEN für ARD Degeto, MORIN für BR und ARD Degeto und ZWEI WEIHNACHTSMÄNNER SIND EINER ZU VIEL für ZDF.Formate wie TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER haben viele nationale und internationale Auszeichnungen erhalten.Zu den Kinoproduktionen zählt u.a. ERKAN & STEFAN, JOHN RABE, DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER und ZOROS SOLO.Produktionen von Odeon Fiction wurden u.a. nominiert und ausgezeichnet mit dem Golden Nymph Award, dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis, dem Deutschen Comedypreis und dem Bayerischen Fernsehpreis. Odeon Fiction ist ein Unternehmen der LEONINE Studios.Über Toon2TangoToon2Tango ist ein stark wachsendes Medienunternehmen, das sich auf die Kreation von IPs, Entwicklung, Finanzierung, Produktion, Vertrieb und Markenbildung im Bereich der Kinder- und Familienunterhaltung spezialisiert hat. Das Unternehmen ist weltweit tätig und arbeitet mit allen Arten von IPs im Bereich der Kinder- und Familienunterhaltung mit einem Schwerpunkt auf Animation. Toon2Tango engagiert sich auch aktiv in der Kofinanzierung und der Akquisition von qualitativ anspruchsvollen Programmen mit starker internationaler Relevanz.Seit der Gründung im September 2019 ist Toon2Tango bei der Produktion von insgesamt fünf TV-Serien - AGENT 203, MONSTER LOVING MANIACS, GRIS\u00d9, HEY FUZZY YELLOW, SHOWTIME, und einem Spielfilm SANTA.COM beteiligt. 