FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,17 Prozent auf 132,00 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,36 Prozent.

In Deutschland und der Eurozone stehen am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten an. Im Blick stehen die am Nachmittag erwarteten US-Verbraucherpreise. Diese könnten Auswirkungen auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben. Experten erwarten im Schnitt einen Anstieg der Inflationsrate.

"Solange es keine deutliche Aufwärtsüberraschung gibt, dürfte die Fed am Szenario einer weiteren Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte am 18. Dezember festhalten und im Verlauf des Nachmittags sollten Treasuries und damit auch Euro-Anleihen wieder etwas freundlicher handeln", erwarten die Experten der Dekabank./jsl/la/jha/