Am heutigen Tag steigt diese DAX-Aktie um 20 Prozent. Was die Gründe dafür sind und ob Anleger jetzt noch einsteigen sollten. Die Siemens Energy-Aktie legt heute um 20 Prozent zu. Grund dafür sind erfreuliche Quartalszahlen. So habe Siemens Energy im vergangenen Geschäftsjahr von einer hohen Nachfrage nach Netztechnik profitiert. Das schwache Windkraftgeschäft konnte somit ausgeglichen werden.So stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2023/24 um 10,8 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...