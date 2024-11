Die TAG Immobilien AG verzeichnet eine positive Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2024. Trotz eines leichten Rückgangs des FFO I auf 130,5 Millionen Euro konnte der Konzern seinen FFO II auf 167,5 Millionen Euro steigern. Das Mietwachstum in Deutschland erreichte auf vergleichbarer Basis 2,8% pro Jahr, während der Leerstand in den Wohneinheiten auf 4,1% sank. Besonders erfreulich für Anleger ist die Ankündigung, dass nach zweijähriger Pause wieder eine Dividende ausgeschüttet werden soll. Für das Geschäftsjahr 2024 plant TAG Immobilien eine Dividende von voraussichtlich 0,40 Euro je Aktie.

Optimistischer Ausblick für 2024 und 2025

Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt TAG Immobilien seine Prognose und peilt das obere Ende der Zielspanne an. Der FFO I soll 170 bis 174 Millionen Euro erreichen, während der FFO II zwischen 217 und 223 Millionen Euro erwartet wird. Für 2025 setzt sich der Konzern noch ambitioniertere Ziele: Der FFO I soll auf 172 bis 176 Millionen Euro steigen, der FFO II wird in einer Spanne von 233 bis 243 Millionen Euro prognostiziert. Diese positiven Aussichten spiegeln das Vertrauen des Managements in die zukünftige Geschäftsentwicklung wider.

