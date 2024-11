Siemens Energy verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen beeindruckenden Anstieg des Auftragseingangs um 42,3 Prozent auf 15 Milliarden Euro. Dieser Zuwachs ist hauptsächlich auf Großaufträge im Neuanlagengeschäft zurückzuführen, insbesondere in den Bereichen Grid Technologies und Gas Services. Die Umsatzerlöse kletterten um 16,6 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro, wobei das Offshore-Geschäft von Siemens Gamesa maßgeblich zum Wachstum beitrug. Trotz eines negativen Ergebnisses vor Sondereffekten von 83 Millionen Euro konnte der Konzern seinen Verlust im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzieren. Der Vorstandsvorsitzende betonte die erfolgreiche Zielerreichung in allen Geschäftsbereichen und verwies auf die führende Position des Unternehmens in der Energiewende.

Optimistische Prognose für 2028

Für das Geschäftsjahr 2028 hat Siemens Energy seine Mittelfristziele nach oben korrigiert. Der Konzern strebt nun eine Ergebnis-Marge von 10 bis 12 Prozent an, eine deutliche Steigerung gegenüber der bisherigen Prognose. Das jährliche Umsatzwachstum soll im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegen. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent sowie eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten zwischen 3 und 5 Prozent. Diese positiven Aussichten spiegeln sich auch im Aktienkurs wider, der im vorbörslichen Handel deutlich zulegte.

Anzeige

Siemens Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens Energy-Analyse vom 13. November liefert die Antwort:

Die neusten Siemens Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...