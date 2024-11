Die Siemens Energy Aktie erreichte am Montag einen neuen Höchststand von 48,21 Euro und setzte damit ihre beeindruckende Rally fort. Mit einer Vervierfachung des Wertes im laufenden Jahr steht das Papier unangefochten an der DAX-Spitze. Frischen Wind brachte der Goldman-Sachs-Experte mit einem neuen Kursziel von 56 Euro, was ein weiteres Potenzial von 19 Prozent signalisiert. Die konsequente Umsetzung des Turnaround-Plans und die ambitionierten Ziele bis 2028 überzeugen die Analysten zunehmend.

Bewertungsabstand zu Konkurrenz im Fokus

Experten gehen davon aus, dass sich der Bewertungsabstand zu Wettbewerbern wie GE Vernova mit steigenden Gewinnerwartungen verringern wird. JPMorgan erhöhte ebenfalls das Kursziel auf 38,70 Euro, behielt jedoch die Einstufung "Neutral" bei. Das Management sieht zudem Wachstumschancen durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz, was zusätzliches Interesse bei Anlegern weckt.

Siemens Energy Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...