Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ist als Cardiac Arrest Center (CAC) zertifiziert worden. Diese Auszeichnung bestätigt die besondere Notfallkompetenz in der Behandlung von Patientinnen und Patienten nach einem Herz-Kreislaufstillstand.Ein Herz-Kreislaufstillstand ist ein medizinischer Notfall, bei dem die schnelle und effektive Weiterbehandlung entscheidend für die Überlebenschancen der Betroffenen ist. Die Zertifizierung als Cardiac Arrest Center durch den Deutschen Rat für Wiederbelebung (GRC) und die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) bestätigt, dass der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt alle notwendigen Voraussetzungen für eine spezialisierte und hochqualifizierte Behandlung dieser Notfälle erfüllt."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", sagt Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Sie bestätigt, dass wir in jeder Phase der Versorgung - vom ersten Notfall über die intensive Behandlung bis zur Nachsorge - auf höchstem Niveau arbeiten."Strenge Anforderungen und hohe Qualität der VersorgungDie Zertifizierung basiert auf einem umfangreichen Audit, bei dem die Klinik strenge Qualitätskriterien erfüllen muss. Zu den entscheidenden Anforderungen gehört unter anderem eine spezielle Infrastruktur, die eine geeignete Notaufnahmeeinrichtung für reanimierte Patientinnen und Patienten umfasst. Zusätzlich muss rund um die Uhr ein Herzkatheterlabor zur Verfügung stehen sowie jederzeit verfügbare Intensivplätze. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die kontinuierliche Qualitätskontrolle, die durch die Dokumentation des gesamten Behandlungsverlaufs gewährleistet wird.Optimale Ergebnisse durch interdisziplinäre ZusammenarbeitDas Cardiac Arrest Center ist eine fächerübergreifende Einrichtung. Neben der Klinik für Kardiologie sind auch die Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, die Klinik für Akutneurologie/Stroke Unit und neurologische Intensivmedizin, die Klinik für Kardiochirurgie, die Zentrale Notaufnahme - Akut- und Notfallmedizin, die Klinik für Radiologie und die Klinik für Innere Medizin Teil des Zentrums."Mit der Zertifizierung als Cardiac Arrest Center hat der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt seine solide Expertise in der Versorgung von Patientinnen und Patienten nach präklinischer Reanimation eindrucksvoll unter Beweis gestellt", betont Prof. Dr. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Mein Dank gilt allen Beteiligten für diese herausragende Teamleistung."Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad NeustadtUnternehmenskommunikationKatrin Schmitt | T. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5907614