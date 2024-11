ADX Energy: Produktionsstart bei Welchau-1 rückt näher

Anzeige / Werbung

ADX Energy kündigt Fortschritte bei seinem Projekt Welchau-1 in Oberösterreich an. Nach intensiver Vorbereitung soll die entscheidende Testphase für eine potenzielle Ölförderung bald beginnen. Die Testphase der Welchau-1-Bohrung ist auf etwa 6 bis 10 Wochen angesetzt. Erste Analysen deuten auf hochwertiges, leichtes Öl hin, das dem Unternehmen wirtschaftliche Vorteile bringen könnte. Die bevorstehenden Fließtests sollen zeigen, ob die gefundenen Lagerstätten kommerziell förderfähig sind.

ADX Energy kündigt Fortschritte bei seinem Projekt Welchau-1 in Oberösterreich an. Nach intensiver Vorbereitung soll die entscheidende Testphase für eine potenzielle Ölförderung bald beginnen. Die Testphase der Welchau-1-Bohrung ist auf etwa 6 bis 10 Wochen angesetzt. Erste Analysen deuten auf hochwertiges, leichtes Öl hin, das dem Unternehmen wirtschaftliche Vorteile bringen könnte. Die bevorstehenden Fließtests sollen zeigen, ob die gefundenen Lagerstätten kommerziell förderfähig sind.

Fortschritt bei der Welchau-1-Bohrung

ADX Energy gab bekannt, dass die Vorbereitungen zur Fließtestphase bei der Welchau-1-Bohrung in der ADX-AT-II-Lizenz weit fortgeschritten seien. Die Bohrung, die in einer Tiefe von 1.733 Metern mehrere ölführende Karbonatreservoire erreicht hat, werde in etwa einer Woche mit den Tests beginnen. Die Exploration konzentriert sich auf die Steinalm- und die Reifling-Formation, zwei Hauptreservoire, die als besonders vielversprechend für eine mögliche Ölförderung gelten. Erste Analysen zeigen ein Öl mit einer API-Dichte von 43,6°, was auf leichtes und hochpreisiges Öl hindeutet, das aufgrund seines hohen Gasanteils als wirtschaftlich besonders wertvoll gilt.



Wirtschaftliches Potenzial

ADX gibt das Potenzial der Welchau-1-Bohrung auf Basis von probabilistischen Schätzungen in Millionen Barrel Öläquivalent (MMBOE) an:



• Low Case: 12 MMBOE

• Best Case: 46 MMBOE

• Mean Case: 85 MMBOE

• High Case: 217 MMBOE



Das Öl in der Welchau-1-Bohrung wird als hochwertig eingestuft, weil es eine API-Dichte von 43,6° aufweist. Der API-Wert (American Petroleum Institute) misst die Dichte von Öl - je höher der Wert, desto leichter und wertvoller ist das Öl, da es sich einfacher verarbeiten lässt. Allgemein gilt Öl mit einem API-Wert über 40° als leichtes und hochwertiges Öl, das bevorzugt in der Industrie verwendet wird, weil es sich leichter zu Benzin und anderen hochwertigen Produkten verarbeiten lässt. Solches Öl erzielt oft höhere Preise, was die Wirtschaftlichkeit einer Bohrung erheblich verbessert. Der Mean Case von 85 MMBOE zeigt, dass das Unternehmen im Falle erfolgreicher Testphasen erhebliche Mengen an verwertbaren Kohlenwasserstoffen erwartet.