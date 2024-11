Zwöf ETFs sind neu in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen.12. November 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt).Der JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF verfolgt eine aktive Anlagestrategie, indem er in ein haupsächlich aus US-Unternehmen bestehendes Portfolio investiert und aus dem Geld Kaufoptionen verkauft, um zusätzliche Erträge zu generieren.Der JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF verfolgt den gleichen Ansatz, allerdings fungiert hier der Nasdaq-100 als ...

