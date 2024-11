Pattensen (ots) -Der Börsenhandel ist in Zeiten ständiger Informationsflut eine Herausforderung. Täglich prasseln weltweit Nachrichten auf den Aktienmarkt ein, die schnelle Reaktionen der Anleger erfordern.Beim sogenannten News-Trading geht es darum, aktuelle Schlagzeilen und wirtschaftliche Entwicklungen gezielt auszuwerten und diese Infos geschickt für den Kauf oder Verkauf von Aktien zu nutzen. Dabei geht es nicht nur um eine blitzschnelle Reaktion auf Neuigkeiten, sondern auch um die Fähigkeit, zwischen wirklich marktrelevanten und weniger bedeutsamen Nachrichten zu unterscheiden.Stabilität trotz Unruhe: So funktioniert News-Trading"Das News-Trading erfordert, das Wichtigste im Blick zu halten: Welche Nachrichten bewegen den Markt wirklich?", betont Emilia Bolda, Expertin für Aktienstrategien und Finanzcoach für Frauen. Wirtschaftsdaten, politische Entscheidungen oder Unternehmensmeldungen haben oft unmittelbare Auswirkungen auf Unternehmen und somit natürlich auch auf Aktienkurse.Ein Gewinnsprung eines Unternehmens oder eine angekündigte Zinssenkung kann Kursgewinne fördern, während negative Wirtschaftsdaten oder geopolitische Spannungen Aktienkurse belasten. Und manchmal sind es auch Privat-Schlagzeilen von UnternehmerInnen, die positiven oder negativen Einfluss auf Aktienkurse des jeweiligen Unternehmens haben können.Ein allumfassender Überblick und ein geschultes Einschätzungsvermögen sind hierbei ein guter Berater, da sie helfen, auch in unruhigen Zeiten oder spontanen Auswirkungen den Überblick und somit auch die Nerven zu behalten. Emilia Bolda rät aufgrund dessen immer mit Geduld, einer guten Strategie und einer gewissen Coolness an den Aktienmarkt zu treten und verweist hierfür aufs News-Trading.So funktioniert erfolgreiches News-TradingIm News-Trading kommt es laut Emilia Bolda auf einige entscheidende Punkte an:1. Einschätzung der Nachricht: Anleger müssen lernen, welche Nachrichten wichtig sind und welche weniger. Finanzberichte großer Unternehmen, wichtige Konjunkturdaten oder politische Entscheidungen haben oft direkten Einfluss auf die Marktbewegungen und können entscheidende Signale für Kauf- oder Verkaufsentscheidungen sein.2. Schnelligkeit und Tools: Erfolgreiche News-Trader arbeiten mit speziellen Analysetools und sind eng mit Finanzmedien verbunden, um relevante Schlagzeilen sofort zu erkennen.3. Risiko minimieren: News-Trading birgt hohe Risiken, weshalb klare Exit-Strategien und eine strikte Kapitalverteilung entscheidend sind. Experten empfehlen daher, nur einen kleinen Teil des Gesamtkapitals in einzelne Positionen zu investieren und stets einen klaren Plan für den Ausstieg zu haben, um mögliche Verluste zu begrenzen."Timing ist alles" - das ist das Mantra erfolgreicher News-Trader, denn Märkte können binnen Sekunden auf neue Informationen reagieren. Wer sich jedoch mit den Mechanismen des News-Tradings vertraut macht und ein gutes Gespür für bedeutende Nachrichten entwickelt, hat die Chance, auch in bewegten Zeiten an der Börse erfolgreich zu sein.Emilia Bolda gibt Einblicke in ihre Trading-Strategien und zeigt auf, wie man das Risiko beim News-Trading reduzieren kann, um langfristig erfolgreich zu sein. Gerade für Frauen ist diese Strategie am Aktienmarkt die vielversprechendere, da sie ein gewisses Kontrollpotential mitbringt, das den Handlungsspielraum von Investorinnen mit einem gefestigten Gefühl pflastert.Über Emilia Bolda:Emilia Bolda ist Unternehmerin und Gründerin des Coaching-Programms Investiere.Dich.Frei. Sie unterstützt Frauen dabei, die nötigen Kenntnisse über den Börsenhandel zu erwerben und finanziell unabhängig zu werden. In ihrem Online-Coaching vermittelt sie umfassendes Wissen über Einzelaktien, ETFs und andere Finanzinstrumente, sodass ihre Teilnehmerinnen ihre Finanzen eigenständig verwalten können und keine Scheu mehr vor der Börse haben. Weitere Informationen unter: https://investieredichfrei.de/Pressekontakt:Investiere.Dich.FreiVertreten durch: Emilia und Christian BoldaE-Mail: emiliabolda@investieredichfrei.deWebseite: https://investieredichfrei.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Investiere.Dich.Frei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174954/5911735