Deutschland (ots) -Der Mittelstand. BVMW freut sich, die offizielle Eröffnung seiner Repräsentanz in Dubai zusammen mit seinem offiziellen Partner IFZA, Dubais dynamischster Freizonengemeinschaft, bekannt zu geben. Diese Entwicklung soll die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Deutschland und den VAE vertiefen und deutschen KMU einen Zugang zu einem der florierendsten Wirtschaftszentren des Nahen Ostens bieten.An der Eröffnungsveranstaltung im IFZA-Hauptquartier nahmen führende Persönlichkeiten teil, darunter Jochen Knecht, CEO der IFZA, Seine Exzellenz Ahmed Alattar, Botschafter der VAE in Deutschland, und Seine Exzellenz Alexander Schönfelder, deutscher Botschafter in den VAE. Mit Grundsatzreden, Podiumsdiskussionen und wertvollen Networking-Sitzungen bot die Veranstaltung eine ausgezeichnete Plattform für deutsche Unternehmen, um mit dem VAE-Markt in Kontakt zu treten und für beide Seiten, um die zunehmenden Synergien zwischen Deutschland und den VAE hervorzuheben.Da die VAE ein zunehmend attraktives Ziel für internationale KMU werden, wird das BVMW-Büro die Möglichkeit bieten, Kunden persönlich zu betreuen und als Schlüsselressource für deutsche KMU zu dienen, um ihnen zu helfen, sich auf dem lokalen Markt zurechtzufinden, Partnerschaften aufzubauen und gleichzeitig das enorme Potenzial der Region zu verstehen."Die VAE sind ein wichtiger Markt für deutsche Unternehmen, insbesondere angesichts des rasanten Wachstums in der Golfregion", bemerkte Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des BVMW. "Unsere Zusammenarbeit mit der IFZA stärkt unsere Fähigkeit, deutsche KMU beim Aufbau einer erfolgreichen Präsenz in den VAE zu unterstützen. Dieses neue Büro wird als Drehscheibe für Verbindungen und Wissensaustausch dienen und den Unternehmen helfen, diesen Markt mit großem Potenzial zu verstehen und zu erschließen."Jochen Knecht, CEO der IFZA, sagte anlässlich der Veranstaltung: "Die Einrichtung des BVMW-Büros in Dubai zeugt vom Engagement der IFZA, ausländische Direktinvestitionen zu stärken und Dubai als erstklassigen Standort für internationale Unternehmen zu fördern. Der deutsche Mittelstand findet hier ein einladendes, unternehmensfreundliches Umfeld vor, und wir freuen uns darauf, durch unsere Zusammenarbeit mit dem BVMW neue Verbindungen und Wachstumsmöglichkeiten zu fördern."Der deutsche Mittelstand ist weltweit für seine Innovationskraft und seinen technologischen Vorsprung bekannt. Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands beruht auf seinen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die über 99 % der Unternehmen in Deutschland (https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/sme-policy.html) ausmachen. Diese Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag: Sie generieren mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung des Landes und stellen fast 60 % aller Arbeitsplätze. Auch bei der Berufsausbildung spielen die KMU eine wichtige Rolle: Rund 82 % der Auszubildenden erwerben ihre Fähigkeiten in diesen Unternehmen.Die IFZA wird den deutschen KMU auch weiterhin optimierte Lösungen zur Messung und Verbesserung ihrer Wettbewerbsvorteile anbieten. Diese Partnerschaft unterstreicht die gemeinsame Vision beider Organisationen, KMU zu unterstützen, ihnen zu helfen, ihre Wachstumsziele zu erreichen und ihre Präsenz in den VAE und darüber hinaus zu stärken.Über den Verband.Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.Weitere Informationen unter: www.bvmw.dePressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302presse@bvmw.deOriginal-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/5907723