Chart des Tages | US Dollar Index (13.11.2024)

Seit seinem lokalen Tiefstand Anfang Oktober hat der Dollar 6 - zugelegt. Dies ist der dynamischste Anstieg seit Beginn der Konsolidierung vor fast zwei Jahren.

Der Auslöser für eine so starke Bewegung waren natürlich die Präsidentschaftswahlen und die Ausweitung des sogenannten Trump-Handels. Bei anderen Instrumenten (Aktien und Anleihen) beobachten wir jedoch bereits eine Verlangsamung der Gewinne und einige Gewinnmitnahmen. Im Gegensatz dazu gewinnt der USD weiter an Wert. Der USDIDX notiert heute um 0,16 - höher bei etwa 106 Punkten. Der Markt hat den Sieg von Donald Trump vollständig eingepreist, wobei die Gewinne sogar einen spekulativeren und euphorischeren Ton annehmen. In Anbetracht dessen, dass die Republikaner Ende Januar 2025 die Macht übernehmen werden, preisen die Märkte die Präsidentschaft von Donald Trump bereits vor dem offiziellen Übergang ein...

