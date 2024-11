Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter VanEck listet heute den VanEck Sui ETN an der Euronext Amsterdam und Euronext Paris, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Anleger können mit dieser sogenannten Exchange Traded Note (ETN) börsengehandelt an der Entwicklung des SUI-Token teilhaben, ohne diesen direkt kaufen und verwahren zu müssen. Der VanEck SUI ETN ist in den folgenden Ländern verfügbar: Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal und Schweden. ...

