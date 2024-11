Münster (ots) -Der Eurojackpot wurde am Dienstagabend (12. November) nicht geknackt. Damit ist seine maximale Höhe erreicht. Im ersten Gewinnrang stehen für die nächste Ziehung am Freitag (15. November) nun 120 Millionen Euro bereit.Rund 105 Millionen Euro warteten bei der Dienstags-Ziehung der Lotterie Eurojackpot am 12. November auf einen oder mehrere Gewinner. Die Gewinnzahlen 2, 3, 34, 38, 49 und die Eurozahlen 10 und 11 hatte allerdings kein Spielteilnehmer komplett richtig getippt. Drei Glückspilze aus Nordrhein-Westfalen, Norwegen und der Slowakei haben aber immerhin fünf Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig vorhergesagt und erhalten dafür jeweils 876.348,10 Euro.Weitere HochgewinneIm dritten Rang gibt es gleich neun weitere Hochgewinne im sechsstelligen Bereich. Hier geht die Gewinnsumme von 164.739,80 Euro jeweils nach Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, in die Niederlande, Finnland (2 x) und Polen (2 x).Mega-Jackpot von 120 Millionen EuroAm kommenden Freitag (15. November) liegen 120 Millionen Euro im Topf. Es ist das vierte Mal in 2024, dass der Eurojackpot auf seine maximal mögliche Jackpotsumme ansteigen kann. Im Januar gingen 120 Millionen Euro nach Norwegen. Gefolgt von zwei Glückspilzen aus Nordrhein-Westfalen und Slowenien, die im April den Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro teilten und jeweils 60 Millionen Euro gewinnen konnten. Den bisher jüngsten 120-Millionen-Jackpot räumte ein Tipper im Juni aus Dänemark ab.Zuletzt konnte der Eurojackpot am 4. Oktober 2024 gewonnen werden. Zu dem Zeitpunkt gingen rund 81 Millionen Euro nach Litauen.Ziehung am FreitagAm 15. November wartet nun der Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Dies ist dann die zwölfte Ziehung der laufenden Jackpotperiode. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5907783