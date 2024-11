Erfurt (ots) -Nur noch drei Tage bis zum 22. Junior Eurovision Song Contest in Madrid. Bereits am Freitag, 15. November, startet um 21:00 Uhr weltweit das Online-Voting auf jesc.tv. Anders als beim ESC kann auch für den Beitrag des eigenen Landes abgestimmt werden. Die Songs aller 17 teilnehmenden Länder gibt es auf kika.de und jesc.tv (https://junioreurovision.tv/). Das Online-Voting endet kurz vor der Liveshow am 16. November 2024 um 18:00 Uhr und wird nach den Auftritten aller Teilnehmenden fortgesetzt. Zu den Ergebnissen des Online-Votings kommen die Urteile der nationalen Jurys der teilnehmenden Länder hinzu - jeweils zu gleichen Teilen gewichtet.Für Deutschland geht der elfjährige Bjarne mit dem Song "Save The Best For Us" ins Rennen. "Schon bei meiner Teilnahme bei 'The Voice Kids' habe ich erlebt, wie es ist, auf einer großen Bühne vor Publikum zu stehen. Der Junior ESC in Madrid wird aber noch mal größer. Das Aufregende ist, dass fast ganz Europa zuguckt", sagt Bjarne. In seinem Song bittet er darum, die Natur und ihre Wunder zu schützen und für zukünftige Generationen zu bewahren. Gleichzeitig will Bjarne alle Kinder dazu einladen, die Welt nicht nur aus der Ferne oder digital zu sehen, sondern sie selbst zu erleben.Der Junior ESC wird live bei KiKA und auf kika.de gezeigt. Die zweistündige Show aus der Halle Caja Mágica kommentiert Constantin "Consi" Zöller. Für Gehörlose und Hörgeschädigte wird die Übertragung von Deaf Performerin Cindy Klink sowie den Gebärdensprachdolmetscherinnen Claudia Oelze und Katrin Böttger in Deutscher Gebärdensprache (DGS) begleitet.MausLive überträgt das Event am 16. November im Radio: Ab 17:30 Uhr ist Junior ESC Expertin Cathrin Herr im Studio und stimmt auf die Show ein, ab 18:00 Uhr wird dann live aus Madrid gesendet. Das Maus-Radio ist über DAB+, über die ARD-Audiothek und über wdrmaus.de zu empfangen.Ausrichter des Junior ESC ist der öffentlich-rechtliche Sender Radiotelevisión Española (RTVE) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Der NDR ist federführend mit KiKA für die deutsche Beteiligung verantwortlich. Die Redaktion liegt bei Ulrike Ziesemer und Kerstin Heinrichs vom NDR und bei Steffi Warnatzsch-Abra von KiKA unter redaktioneller Mitarbeit von Stefanie Jung.Weitere Informationen, Interviews und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de. In der aktuellen Episode "Triff KiKA - Werkstattgespräche (https://www.ardaudiothek.de/episode/triff-kika-werkstattgespraeche/episode-12-kinder-koennen-alles-machen-was-sie-wollen-auch-vor-einem-millionenpublikum-singen/kika/13839545/)" spricht Inka Kiwit mit NDR Redakteurin Ulrike Ziesemer über den Junior ESC. Dabei geht es um die kulturellen Werte, die der Junior ESC vermittelt, und um die Frage, wie der Wettbewerb zu einer Plattform werden konnte, die junge Talente aus verschiedenen europäischen Ländern vereint.Pressekontakt:medienbueroChristoph Kohlhöfer+49163.4787694c.kohlhoefer@medienbuero.euWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5907797