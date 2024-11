DJ Nagel: Trumps Einfuhrzölle könnten Deutschland Rezession bescheren

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft könnte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel in eine Rezession rutschen, sollte der gewählte US-Präsident Donald Trump seine Pläne zur Einführung von Importzöllen umsetzen. "Sollten die Zollpläne umgesetzt werden, könnte uns das in Deutschland durchaus 1 Prozent der Wirtschaftsleistung kosten", sagt Nagel der Wochenzeitung Die Zeit. Das wäre schmerzhaft, zumal die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr überhaupt nicht wachse und im kommenden Jahr wohl unter 1 Prozent. "Kämen die neuen Zölle tatsächlich, könnten wir sogar in den negativen Bereich rutschen", sagte Nagel.

Den Bundesbankchef sorgt zudem die Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. "Die Jobs, die wir in der Industrie verlieren, werden womöglich nicht mehr so problemlos wie bisher ersetzt durch neue Stellen im Dienstleistungsbereich." Das Beschäftigungsniveau sei zwar noch immer außergewöhnlich hoch. "Aber inzwischen haben sich die Aussichten eingetrübt."

Nagel hält das aktuelle Zinsniveau der Europäischen Zentralbank (EZB) für angemessen. "Wir übertreiben nicht. Es gibt noch immer einen merklichen Preisdruck, der vor allem lohnbedingt aus dem Dienstleistungssektor kommt. Dieser Preisdruck wird durch den Rückgang der Energiepreise überdeckt", sagte er. Die Kerninflationsrate ohne die stark schwankenden Preise von Lebensmitteln und Energie liege im Euroraum mit knapp unter, und in Deutschland mit über 3 Prozent, noch immer recht hoch.

