Leipzig (ots) -Am 15. November werden Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger durch die Preisverleihung der "Goldenen Henne", Deutschlands größtem Publikumspreis, in der HALLE:EINS der Leipziger Messe führen und die beliebtesten Stars in den vier Publikumskategorien "Entertainment", "Film & Fernsehen", "Musik" und "Sport" auszeichnen. Die Preisverleihung wird vom MDR-Fernsehen ab 20.15 Uhr live und vollbarrierefrei übertragen. Bereits 19.50 Uhr startet im MDR-Fernsehen der Countdown zur "Goldenen Henne 2024" am Roten Teppich, nach der Gala werden Eindrücke von der legendären After Show-Party gezeigt.Hoffnung auf die begehrte Trophäe können sich 23 Nominierte in vier Publikums-Kategorien machen.Entertainment: Inka Bause, Esther Sedlaczek, Steffen Henssler, Horst Lichter, Ina Müller.Film & Fernsehen: Sandra Hüller, Christian Friedel, Karoline Herfurth, Ina Paule Klink, Karoline Schuch.Musik: Wincent Weiss, Ramon Roselly, Ben Zucker, Leony, Max Giesinger.Sport: Sportgymnastin Darja Varfolomeev, Schwimmer Lukas Märtens, die 3x3-Basketballerinnen (Marie Reichert, Elisa Mevius, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst), Dressurreiterin Isabell Werth, Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye.Peter Maffay erhält die Goldene Henne 2024 als Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Der deutsche Sänger, Gitarrist, Komponist und Musikproduzent ist seit über fünf Jahrzehnten ein wahrer Publikumsliebling und neben seiner künstlerischen Karriere insbesondere auch für sein großes gesellschaftliches Engagement bekannt.Als Showacts werden u.a. Roland Kaiser, Wincent Weiss, Silly, David Garrett, Karat, Max Giesinger, Kerstin Ott, Revolverheld, das MDR-Sinfonieorchester und der MDR-Kinderchor sowie die isländische Sängerin Ásdís und die international gefeierte Pianistin Khatia Buniatishvili erwartet.Bereits ab 19.50 Uhr starten Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde mit dem Countdown zur "Goldene Henne 2024" im MDR-Fernsehen. Dafür begrüßen sie zahlreiche prominente Künstler und Musiker auf dem roten Teppich und werfen einen Blick hinter die Kulissen der Show.Im Anschluss der offiziellen Preisverleihung geht es dann auch mit der "Aftershow" im MDR-Programm weiter. Ab ca. 23.35 Uhr präsentiert das MDR JUMP Moderatoren-Team Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde live die Preisträgerinnen und Preisträger des Abends sowie die besten und emotionalsten Geschichten der großen Gala.Darüber hinaus greifen viele Sendungen des MDR die Show im Vorfeld in Hinweisen, Schalten und Berichterstattungen auf. So ist die "Goldene Henne" u. a. Thema bei "MDR um 4", "MDR SACHSENSPIEGEL"; Sachsen-Anhalt heute, Sport in MDR Aktuell und "Brisant" sowie im MDR-Hörfunk.Am Tag der Verleihung sind die Userinnen und User auch online dabei. Unter mdr.de/goldene-henne sind u.a. Interviews mit den Stars und Highlights aus der Show zu finden. Die Highlights aus der Show stehen ca. 20 Minuten nach der Ausstrahlung online.Auf den Facebook- und Instagram-Accounts des MDR sind Grafiken zu den Gewinnern und Highlights aus der Show zu sehen.Darüber hinaus gibt es einen Youtube-Channel - www.youtube.com/user/meinMDRFernsehen (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FmeinMDRFernsehen&data=05%7C01%7CBianca.Hopp%40mdr.de%7C245e645ef0ce42e2227a08dbc0cd3492%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638315759801963623%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hDMrEPSLt8jJCR7oEYuMbhKVNKsyGH6porcFjyMeIsc%3D&reserved=0) - in dem alle Highlights des Abends zu finden sind.Goldene Henne vollbarrierefreiNeben Untertitelung (UT) und Audiodeskription (AD) wird die Unterhaltungs-Gala in diesem Jahr wie im vergangenen Jahr auch mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) für gehörlose Zuschauer und Zuschauerinnen übersetzt. Das Besondere 2024: Musik und Liedtexte werden zusätzlich durch einen gehörlosen Gebärdenperformer erstmals künstlerisch interpretiert. Diese eigenständige Kunstform gehörloser Menschen zeichnet die Melodie poetisch nach.Die "Goldene Henne" wird seit 1995 verliehen und erinnert an die 1991 verstorbene Entertainerin Helga Hahnemann. Der MDR präsentiert die" Goldene Henne" gemeinsam mit der Zeitschrift SuperIllu.Ausführliche Infos zur "Goldenen Henne 2024" sind auch unter goldene-henne.de zu finden.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5907828