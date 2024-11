Vulcan Energy Resources sichert sich EUR 100 Mio. BEW-Fördermittel vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz für das Projekt "Heat4Landau" zur Bereitstellung erneuerbarer Wärme in der Region Landau. Als wichtigen Meilenstein hat Vulcan zudem die vorkommerzielle Produktion von Lithiumhydroxid in der neuen CLEOP-Anlage in Frankfurt aufgenommen. Mit der Verleihung des "Dark Green"-Ratings durch S&P Global stärkt Vulcan sein nachhaltiges Profil und den Zugang zu vorteilhafter Finanzierung. Trotz einer verlängerten Finanzierungsfrist und einem angepassten Produktionsstart 2027 bleibt Vulcan auf Kurs, die europäische Energiewende hin zu nachhaltigem Lithium und erneuerbarer Energie zu unterstützen. mwb researchs Analysten bestätigen ihr Kursziel von EUR 10,50 und ihre Kaufempfehlung. Am 18. November, 9:30 MEZ, veranstaltet mwb research einen virtuellen Roundtable mit Dr. Francis Wedin, Vulcan's Chair Executive. Anmeldung unter: https://research-hub.de/events/registration/2024-11-18-09-30/VUL-GR . Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources