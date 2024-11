Die K+S-Aktie verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Kursrückgang im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 10,77 EUR und fiel im weiteren Verlauf auf ein Tagestief von 10,73 EUR. Dieser Abwärtstrend wurde durch eine Herabstufung des Analysehauses Jefferies verstärkt, welches die Aktie von "Hold" auf "Underperform" herabstufte und das Kursziel von 11 auf 8 Euro senkte. Die Experten begründeten ihre Entscheidung mit zunehmenden finanziellen und operativen Risiken für den Düngemittelhersteller.

Finanzielle Aussichten und Dividendenprognose

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn von 0,220 EUR je Aktie. Die Dividendenprognose liegt bei 0,114 EUR, was einen deutlichen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 0,700 EUR darstellt. Diese Entwicklung spiegelt die herausfordernde Situation im Agrarbereich wider, in dem K+S tätig ist. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die K+S-Aktie liegt derzeit bei 10,81 EUR, was auf eine vorsichtige Markteinschätzung hindeutet.

