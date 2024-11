DJ MARKT USA/Konsolidierung setzt sich fort - Inflation könnte Impuls setzen

Die Konsolidierung an der Wall Street scheint am Mittwoch nach der vorangegangenen Rekordjagd in eine weitere Runde zu gehen, nachdem am Vortag bereits Gewinne mitgenommen worden sind. Der Akienterminmarkt lässt auf eine knapp behauptete Eröffnung am Kassamarkt schließen. Damit scheint der Schwung durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten auszulaufen. Abgesehen von Spekulationen über die künftige Wirtschaftspolitik von Trump und seinen Bemühungen, die Unternehmensgewinne zu steigern, gab es in jüngster Zeit nicht viele handelbare Nachrichten.

Das könnte sich aber am frühen Nachmittag ändern. Denn noch vor der Startglocke werden aktuelle Inflationsdaten in den USA veröffentlicht. Die Verbraucherpreise lenken den Marktfokus wieder auf die Zinspolitik der US-Notenbank. Volkswirte rechnen mit einer Jahresteuerung oberhalb des Fed-Ziels, was Zweifel an einer weiteren Zinssenkung im Dezember aufkommen lassen könnte. Die Inflationsdaten "werden ein entscheidender Faktor für die Entscheidung der Fed im nächsten Monat sein. Es gibt Spekulationen, dass die Fed dieses Treffen auslassen und nicht senken könnte", befindet Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Sollte sich die Meinung durchsetzen, dass es im laufenden Jahr keine weitere Zinssenkungen geben wird, könnte dies den Aktienmarkt möglicherweise belasten.

November 13, 2024 06:21 ET (11:21 GMT)

