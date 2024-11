Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, die Markteinführung von zwei neuen Kombiantennen bekannt zu geben, die eine enorme Flexibilität und Auswahl an Netzwerktechnologien bieten und gleichzeitig einheitliche Anforderungen an Platz, Leistung und Standort an die Geräteentwickler stellen.

Quectel launches new durable 3-in-1 4G, Wi-Fi and GNSS antennas at Electronica 2024 (Photo: Business Wire)

Die YEMD302L1A ist eine vielseitige 3-in-1-Kombiantenne, die für optimale Konnektivität entwickelt wurde und flexible Montageoptionen mit Magnet-, Klebe- oder Schraubbefestigungen bietet. Diese Hochleistungsantenne unterstützt einen breiten Frequenzbereich für eine zuverlässige 4G-Abdeckung, einschließlich der Bänder 700-960 MHz und 1710-2690 MHz. Die WLAN-Frequenzabdeckung reicht von 2400-2500 MHz, 5150-5850 MHz und 5925-7125 MHz, was die fortschrittliche Kompatibilität der Antenne mit den neuesten WLAN-Standards bis hin zu WLAN 7 demonstriert. Dies gewährleistet schnellere Datenübertragungsraten und eine stabile, zuverlässige Verbindung. Für eine präzise Navigation unterstützt das GNSS-Frequenzband 1565-1606 MHz mehrere Satellitenpositionierungssysteme, darunter GPS, BeiDou und GLONASS, und gewährleistet so eine konsistente und genaue Positionierung über verschiedene Plattformen hinweg.

Dieses Produkt erfüllt verschiedene internationale Zertifizierungsstandards, darunter REACH, RoHS, POPs und CE. Das Produkt verfügt über die Flammschutzklasse UL 94 V-0 und die UV-Beständigkeitsklasse UL 746c f1 sowie ein robustes Gehäusedesign, das die Wasserdichtigkeit nach IP67 gewährleistet. Das YEMD302L1A ist ideal für den Einsatz in den Bereichen öffentliche Sicherheit, hochauflösendes Videostreaming, Smart Cities, Versorgungsunternehmen, Flottenmanagement und Fahrzeugortung und umfasst eine 4G-Antenne, eine WLAN-Antenne und eine GNSS-L1-Antenne.

Die YEMD301L1A 4G- und GNSS-3-in-1-Kombiantenne bietet Magnet-, Klebe- oder Schraubbefestigungsoptionen und unterstützt 4G in den Frequenzbändern 700-960 MHz und 1710-2690 MHz sowie GNSS im 1565-1606-MHz-Band. Die Antenne ist ideal für Standorte, an denen die Antenne diskret sein muss, und hat die gleichen Abmessungen wie die YEMD302L1A. Diese Kombiantenne wurde für den Einsatz in rauen Außenumgebungen entwickelt und ist außerdem IP67-zertifiziert, UV-beständig, und das Gehäuse entspricht der Flammschutzklasse UL 94 V-0. Dieses Produkt bietet auch eine 2-in-1-Anpassungsoption, die Konfigurationen wie Dual 4G oder eine Kombination aus 4G und Wi-Fi 7 ermöglicht, sowie anpassbare Kabellängen und eine Vielzahl von Steckertypen.

"Diese robusten, vielseitigen und flexiblen Kombiantennen bieten überzeugende 4G-, Wi-Fi- und GNSS-Funktionen in einem langlebigen 3-in-1-Gehäuse", so Norbert Muhrer, Präsident und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Diese Kombiantennen wurden für den vielseitigen Einsatz in zahlreichen Anwendungen entwickelt und bieten Entwicklern eine diskrete, einfach zu installierende Lösung mit garantierter Langlebigkeit, wodurch sie sich ideal für anspruchsvolle Außenumgebungen eignen."

Durch die Kombination mehrerer Technologien im gleichen Formfaktor des Antennengehäuses können regionale Anforderungen, Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit und die Zukunftssicherheit von Geräten erfüllt werden, ohne dass verschiedene Gerätevarianten entwickelt werden müssen. Diese Vorteile werden durch die Antennendesign-Services von Quectel noch verstärkt, auf die zugegriffen werden kann, um sicherzustellen, dass die Geräte optimal funktionieren und die Antenne in das Modul vorintegriert ist.

Die Langlebigkeit und die umfassenden Funktionen dieser beiden 3-in-1-Kombiantennen können durch die innovativen Antennenservices von Quectel unterstützt werden. Die Antennenservices von Quectel wurden entwickelt, um Unternehmen bei der Beschleunigung der Entwicklung zu unterstützen, indem sie Beratung, Tests und Zertifizierungsunterstützung anbieten. Erfahrene Ingenieure von Quectel bieten maßgeschneiderte Antennendesigns an, um leistungsstarke drahtlose Netzwerke zu ermöglichen, die durch detaillierte Tests und Berichte unterstützt werden, um Ihnen bei der Zertifizierung und Netzzulassung zu helfen.

Quectel wird auf der Electronica München 2024 ausstellen Besucher können in Halle B6 am Stand Nr. 241 mehr über diese Antennen und die gesamte Produktpalette von Quectel erfahren. Vereinbaren Sie hier einen Termin mit dem Team.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein kundenzentriertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, die durch einen herausragenden Support und Service unterstützt werden. Mit unserem wachsenden globalen Team von mehr als 5.600 Mitarbeitenden treiben wir Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, WLAN- und Bluetooth -Module sowie Antennen und Dienstleistungen voran.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

