Das international vertretene Unternehmen expandiert zu Europas führendem Elektronikhändler und geht seine erste Partnerschaft in der DACH-Region ein.

MANSCAPED: Lifestyle-Consumer-Brand und marktführendes Unternehmen für Männerpflege gibt heute seinen Marktzugang in Europas führenden Elektronikhändler MediaMarkt bekannt. MediaMarkt ist der erste Einzelhandelspartner in der DACH-Region von MANSCAPED und wird eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an hochwertigen Geräten und Pflegeprodukten der Marke in vielen/mehreren ausgewählten Media Märkten und online bei mediamarkt.de führen. Um die Präsenz der Marke in den Läden zu verdeutlichen, werden an 40 Standorten in Deutschland große Aufsteller mit informativen Displays der Produkte platziert.

"Das Engagement von MediaMarkt für Innovation und Kundenzufriedenheit spiegelt unser Bestreben für hochwertige Pflegelösungen zu erschwinglichen Preisen wider", sagt Catherine Cronin, Vice President of Retail bei MANSCAPED. "Die Partnerschaft mit Europas führendem Elektronikhändler ermöglicht es uns, unseren Marktauftritt weiter auszubauen und unsere sorgfältig entwickelten Produkte mehr Kunden zugänglich zu machen."

Eine exklusive Auswahl von MANSCAPEDs Bestseller-Geräten und Pflegeprodukten gibt es jetzt bei MediaMarkt vor Ort im Geschäft und online. Darauf können Kunden gespannt sein:

Das The Lawn Mower 5.0 Ultra Essentials Kit (119,99 €) - Dieses Set kombiniert zwei Pflegebasics für die Intimpflege. Es enthält das neueste Modell des beliebten Bodygroomers von MANSCAPED sowie eine beruhigende Intim-Aftershave-Lotion, die nachhaltig pflegt und Hautirritationen nach der Rasur lindert. Im Detail umfasst das Set:

Den The Lawn Mower 5.0 Ultra Bodygroomer Das Modell mit den meisten Funktionen innerhalb der The Lawn Mower®-Kollektion ist mit zwei austauschbaren SkinSafe®-Aufsätzen zum Trimmen und Rasieren, einem leistungsstarken Motor mit konstanter Drehzahl, einem LED-Spotlight mit zwei Farbtemperaturen und einer Einschaltsperre ausgestattet. Das Gerät ist wasserdicht, kann induktiv geladen werden und der Akku bietet bis zu 60 Minuten kabellose Laufzeit.

Das The Beard Hedger Essentials Kit *In-Store Exclusive* (139,99 €) Dieses Set enthält alles, was du für einen perfekt gereinigten, gepflegten und gestylten Bart brauchst. Die Pflegeprodukte sind dermatologisch getestet, wurden nicht an Tieren getestet und enthalten keine Parabene sowie Phthalate. Im Detail umfasst dieses Bundle:

Den The Beard Hedger Ein leistungsstarker, hochwertiger Barttrimmer, mit dem du deinen individuellen Style in einem Zug professionell umsetzen kannst. Der leistungsstarke Motor, das intuitive Zoomrad zur Einstellung von 20 verschiedenen Schnittlängen und die 41 mm breite titanbeschichtete T-Klinge sorgen für präzise Ergebnisse und angenehmes Trimmen. Das Gerät verfügt über eine dreistufige Akkustandanzeige und sein Akku bietet bis zu 60 Minuten kabellose Laufzeit. Der Trimmer ist wasserdicht und lässt sich somit mühelos reinigen.

Ein leistungsstarker, hochwertiger Barttrimmer, mit dem du deinen individuellen Style in einem Zug professionell umsetzen kannst. Der leistungsstarke Motor, das intuitive Zoomrad zur Einstellung von 20 verschiedenen Schnittlängen und die 41 mm breite titanbeschichtete T-Klinge sorgen für präzise Ergebnisse und angenehmes Trimmen. Das Gerät verfügt über eine dreistufige Akkustandanzeige und sein Akku bietet bis zu 60 Minuten kabellose Laufzeit. Der Trimmer ist wasserdicht und lässt sich somit mühelos reinigen. Das Beard Shampoo - Ein mildes Waschgel, das Barthaare spürbar weicher macht.

- Ein mildes Waschgel, das Barthaare spürbar weicher macht. Den Beard Conditioner - Verwöhne deinen Bart mit diesem leichten Leave-in Softener. Die Formel ist mit Kokosöl, Sheabutter und Vitamin E angereichert, um das Barthaar nachhaltig mit Feuchtigkeit zu versorgen.

- Verwöhne deinen Bart mit diesem leichten Leave-in Softener. Die Formel ist mit Kokosöl, Sheabutter und Vitamin E angereichert, um das Barthaar nachhaltig mit Feuchtigkeit zu versorgen. Einen Bartkamm - Mit dem doppelseitigen Kamm lassen sich Barthaare sanft entwirren und Pflegeprodukte gleichmäßig verteilen.

- Mit dem doppelseitigen Kamm lassen sich Barthaare sanft entwirren und Pflegeprodukte gleichmäßig verteilen. Eine Bartschere - Die Detailarbeit kann mit dieser ultrascharfen Schere in Angriff genommen und perfekt ausgeführt werden.

- Die Detailarbeit kann mit dieser ultrascharfen Schere in Angriff genommen und perfekt ausgeführt werden. Ein Aufbewahrungsetui In diesem Case ist dein Trimmer sicher verstaut und geschützt.

Der The Dome Shaver Plus (109,99 €) - Dieser Kopfrasierer ist mit FlexAdjust Technology ausgestattet, um sich Konturen und Unebenheiten optimal anzupassen. Die vier Scherelemente mit ultradünnen Klingenabdeckungen sorgen für eine besonders hautnahe Rasur. Durch die Single-Pass-Effizienz dieses elektrischen Kopfrasierers erzielst du schnell und bequem eine perfekte Glatze.

Der The Handyman (79,99 €) - Der kleine, aber leistungsstarke Reiserasierer ist der ideale Begleiter für unterwegs. Er ist mit einem Dual-Action-Scherkopf ausgestattet, der mit seinem Langhaartrimmer-Element die Barthaare kürzt und gleichzeitig mit dem Folien-Scherelement die Stoppeln gründlich bis auf die Haut abrasiert. Das Gerät ist wasserdicht, leicht und mit einer magnetischen Schutzkappe ausgestattet.

Der Weed Whacker 2.0 (54,99 €) - Das innovative Schneideelement des Nasen- und Ohrenhaartrimmers ist mit einer modernen rotierenden Klinge aus Edelstahl ausgestattet und das Gerät ist wasserdicht. Durch SkinSafe® Technology und die längliche, schmale Form können Haare schonend entfernt werden.

Egal, ob du das perfekte Geschenk suchst oder einfach deine Pflegeroutine verbessern und dir selbst etwas Gutes tun willst, MANSCAPED ist die beste Anlaufstelle für deine Pflegebedürfnisse. Entdecke die hochwertigen Produkte von MANSCAPED und besuche noch heute einen MediaMarkt in deiner Nähe.

*SkinSafe® Technology garantiert keinen Schutz vor Verletzungen. ** Als IPX7 eingestuft und kann somit bis zu 30 Minuten lang in bis zu einem Meter tiefem, klarem Wasser genutzt werden. Erfahre mehr unter www.manscaped.com/waterproof.

Über MANSCAPED

Das von Paul Tran im Jahr 2016 gegründete Unternehmen MANSCAPED hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien und ist der weltweite Spitzenreiter, wenn es darum geht, Männerpflege zum Lifestyle zu machen. Auf MANSCAPED® vertrauen und setzen über 11 Millionen Männer weltweit. Die Produktvielfalt umfasst nur die besten Geräte, Pflegeprodukte und Accessoires für eine einfache, effektive und gehobene Männerpflege-Routine. Auf MANSCAPED.com kann das Sortiment in 40 Ländern geshoppt werden und über Amazon können Kunden in über 100 Ländern ihre Pflege-Essentials bekommen. Im Einzelhandel sind die Produkte bei großen Ketten wie Target®, Walmart, Best Buy, Macy's, Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, und im Military Exchanges in den USA sowie international in vielen weiteren Geschäften vor Ort zu kaufen. Für weitere Informationen besuche manscaped.com oder folge uns auf Facebook, Instagram, X (zuvor Twitter), TikTok, Tumblr und YouTube.

Über MediaMarktSaturn Deutschland

MediaMarktSaturn Deutschland ist mit rund 400 Media Märkten bzw. Saturn-Märkten und über 20.000 Mitarbeitenden Elektronikhändler Nummer Eins in Deutschland. Als Begründer der Kategorie Consumer Electronics definiert das Unternehmen sich und sein Umfeld jetzt neu: Mit dem Begriff "Experience Electronics" beschreibt es seine Neupositionierung und zugleich das Leistungsspektrum für seine Kundinnen und Kunden. Mit den beiden starken Marken MediaMarkt und Saturn stellt das Unternehmen das Kundenerlebnis und die persönliche Beratung in den Mittelpunkt. Als erfolgreicher Omnichannel-Anbieter verzahnt MediaMarktSaturn Deutschland die stationären Märkte eng mit Onlineshops sowie mobilen Shopping-Apps. Kunden profitieren damit sowohl von den Vorteilen des Online-Shoppings als auch von der persönlichen Beratung und den umfassenden Serviceleistungen in den Märkten vor Ort. MediaMarktSaturn Deutschland ist Teil der MediaMarktSaturn Retail Group, die wiederum mehrheitlich zur CECONOMY AG gehört. Mehr Informationen unter www.mediamarktsaturn.com, www.mediamarkt.de und www.saturn.de (Daten Stand per 30.09.2024)

Contacts:

Kontakt für Medien und Presse

Unternehmenskommunikation von MANSCAPED

PR@manscaped.com