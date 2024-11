NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analystin Stephanie Dossmann verwies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion darauf, dass der Immobilienkonzern die Wiedereinführung einer Dividendenzahlung für 2024 plant. Den Ausblick auf 2025 bezeichnete sie als durchwachsen./edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 02:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 02:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008303504