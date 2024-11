Waghäusel (ots) -Der Herbst beginnt oft verheißungsvoll: Die Blätter leuchten in bunten Farben, die Luft ist klar und sonnige Nachmittage laden zum Genießen ein. Doch mit den kürzer werdenden Tagen und der Kälte folgt für viele Menschen eine herausfordernde Phase, die mit Erkältungen, Stimmungstiefs und Müdigkeit einhergeht. Die Natur bietet jedoch eine Fülle an Nährstoffen, die in dieser Zeit wertvolle Unterstützung leisten können. Ernährungsexperte Fabian Fallenbüchel erläutert daher, wie das Immunsystem mit der richtigen Ernährung während der kalten und dunklen Jahreszeit gestärkt und die Stimmung stabil gehalten werden kann. Der Gründer von Lebenskraftpur (http://www.lebenskraftpur.de) empfiehlt unter anderem Knoblauch als echte Geheimwaffe zur Förderung der Immunabwehr und erklärt, wie sich die Knolle ohne unangenehmen Mundgeruch verzehren lässt.Natürliche Immun-Booster: Von Vitaminen bis KnoblauchUm das Immunsystem in der kalten Jahreszeit optimal zu unterstützen und den Körper gegen Erkältungen zu wappnen, empfiehlt es sich, insbesondere auf die Einnahme von ausreichend Vitamin C, Zink und Vitamin D zu achten. Vitamin C, das unter anderem über Zitrusfrüchte und Brokkoli aufgenommen werden kann, ist bekannt für seine antioxidative Wirkung. Außerdem fördert Vitamin C die Produktion weißer Blutkörperchen, die ihrerseits für die Abwehr von Infektionen entscheidend sind.Zink unterstützt die Immunabwehr, indem es Entzündungsprozesse reguliert und das Immunsystem stärkt. Neben Austern und Rindfleisch liefern auch Nüsse und Vollkornprodukte wertvolles Zink. Allerdings ist die Bioverfügbarkeit aus pflanzlichen Quellen begrenzt, was die Aufnahme für den Körper erschwert. Daher sollten vor allem Vegetarier und Veganer auf eine ausreichende Zinkversorgung achten.Besonders in den Wintermonaten ist zudem Vitamin D von großer Bedeutung, da es zwischen Oktober und März aufgrund der geringen Sonnenintensität kaum im Körper gebildet werden kann. Vitamin D fördert die Aktivität der Immunzellen und die Produktion antimikrobieller Peptide, sodass ein Mangel das Infektionsrisiko erhöhen kann. Optimal aufgenommen werden kann es etwa durch Vitamin-D-Präparate in Tropfenformulierungen auf Öl-Basis. Um die individuell benötigte Dosierung zu ermitteln, wird die eigene Vitamin-D-Versorgung zuvor im Idealfall über ein Blutbild bestimmt.Eine absolute Geheimwaffe im Kampf gegen Infekte ist zudem Knoblauch. Seine antimikrobiellen Eigenschaften wurden bereits durch erste Studien belegt: Knoblauch aktiviert das Immunsystem und hilft so effektiv dabei, Infektionen abzuwehren und bestehende Krankheitssymptome abzuschwächen. Besonders alltagstauglich ist fermentierter schwarzer Knoblauch, da er aufgrund seiner höheren Wirkstoffkonzentration eine noch stärkere Wirkung entfaltet und im Gegensatz zu herkömmlichem Knoblauch nahezu geruchsneutral ist.Gute Laune trotz DunkelheitIm Winter ist für viele Menschen aber nicht nur die Stärkung des eigenen Immunsystems wichtig, sondern auch der Schutz vor Stimmungstiefs oder gar einer Winterdepression. Natürliche Helfer wie Safran-Extrakt und Rhodiola Rosea bieten hier wertvolle Unterstützung. So hat Safran eine wissenschaftlich erwiesene stimmungsaufhellende Wirkung, die bei leichten bis mittelschweren Depressionen helfen und den Serotoninspiegel steigern kann.Rhodiola Rosea, eine adaptogene Pflanze, ergänzt diese Wirkung, indem sie den Körper besser gegen Stress wappnet, für innere Ausgeglichenheit sorgt und Müdigkeit verringert. So konnten Studien belegen, dass die Einnahme von Rhodiola Rosea den Spiegel des Stresshormons Cortisol senken kann. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist dieser natürliche Stresspuffer daher von großem Vorteil und trägt zu einem stabileren Wohlbefinden bei.Ein ganzheitlicher Schutz für die Herbst- und WinterzeitInsgesamt ist ein ganzheitlicher Ansatz, der auf die Kombination dieser Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenextrakte setzt, als Schutz vor den gesundheitlichen Herausforderungen des Winters absolut empfehlenswert. Ernährungsexperten und naturheilkundlich orientierte Therapeuten können diesbezüglich unterstützen, um den individuellen Nährstoffbedarf zu ermitteln, da dieser von Mensch zu Mensch variiert.Zusätzlich ist es sinnvoll, auf eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und genügend Schlaf zu achten, um das Wohlbefinden in den kühlen Monaten zu fördern. So bleiben die Gesundheit und die gute Laune auch dann erhalten, wenn die Tage kürzer und die Temperaturen niedriger werden.Über LebenskraftpurLebenskraftpur ist ein deutscher Hersteller und Händler von hochwertigen und natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln, Lebensmitteln, Superfoods und Kosmetikprodukten. Das Unternehmen ist 2016 im Keller des Elternhauses von Gründer und Geschäftsführer Fabian Fallenbüchel entstanden und beschäftigt mittlerweile über 50 Mitarbeiter. 