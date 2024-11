Dogecoin springt auf Wochensicht 90 Prozent in die Höhe - Trader peilen die 1-US-Dollar-Marke an, unterstützt durch politische Entwicklungen. Dogecoin (DOGE) verzeichnete im Wochenverlauf einen beeindruckenden Anstieg von 90 Prozent, getrieben von optimistischer Spekulation auf ein Kursziel von 1 US-Dollar. Am Dienstagmorgen stieg DOGE erstmals seit Mai 2021 über die Marke von 41 Cent. Anleger erzielten allein in der vergangenen Woche Renditen von über 150 Prozent und der Token hat sich in den letzten 30 Tagen fast verdreifacht - befeuert von einem Aufschwung im Marktinteresse. Elon Musk mit D.O.G.E. unter Trump-Administration Der Hauptimpuls für den aktuellen Hype rund um Dogecoin kommt …