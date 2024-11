Meme-Coin-News: Handelsvolumen des Bonk Coins steigt über 40 Prozent - jetzt noch kaufen?

Derzeit scheint es so, als ob der Krypto-Markt nach einer tagelangen Rallye kurz pausiert und zu Atem kommen möchte, denn Bitcoin, Ethereum und Co befinden sich seit über 24 Stunden in einer Konsolidierungsphase. Selbst der große Meme-Coin Dogecoin konnte nach einem Kursanstieg von zwischenzeitlich 100 Prozent jetzt keine signifikanten Veränderungen seit gestern erleben.

Eine Ausnahme von diesen Kursbewegungen stellt allerdings der BONK-Token dar, denn dieser Meme-Coin legte selbst in den letzten 24 Stunden über 11 Prozent zu und ist damit von den großen Kryptowährungen mit Meme-Charakter der aktuell am schnellsten wachsende Coin. Doch lohnt es sich immer noch, jetzt in den BONK-Coin zu investieren?

Allzeithoch in Sicht? BONK-Marktkapitalisierung steigt weiter

Bereits im Mai 2024 konnte BONK zuletzt ein neues Allzeithoch erreichen, nachdem die erst im Dezember 2022 eingeführte Kryptowährung lange Zeit keine signifikanten Kursveränderungen erfahren konnte. Jetzt scheint es so, als ob der Meme-Coin-Trend den Bonk Coin in Richtung eines neuen Allzeithochs pusht. Zwar liegt Bonk aktuell noch immer 25 Prozent unter dem bisherigen ATH, doch könnten die kommenden Tage weitere Kursgewinne erbringen - vor allem, wenn der Bitcoin wieder an Fahrt aufnimmt.

Die aktuellen Daten sind nämlich äußerst bullish eingestellt: Das derzeitige Community-Sentiment von CoinMarketCap zeigt zum Beispiel an, dass 83 Prozent der CMC-Gemeinschaft an weitere Kursanstiege glauben. Gleichzeitig verrät ein Blick auf das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden, dass dieses um mehr als 40 Prozent steigen konnte - was bei einem gleichzeitig steigenden Kurs darauf hindeutet, dass mehr und mehr Anleger in den BONK-Token investieren. Auch der Kurs selbst konnte in der letzten Woche um aktuell 55,31 Prozent ansteigen.

Der Bonk (BONK) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Auch die Marktkapitalisierung nähert sich aktuell einem neuen Allzeithoch: Konnte sie im Mai einen Spitzenwert von 2,77 Milliarden US-Dollar erreichen, liegt sie derzeit mit 2,60 Milliarden US-Dollar nicht mehr weit davon entfernt. Dies zeigt ebenfalls das große Interesse der Anleger, die in den letzten Tagen besonders hohe Zuflüsse in den BONK-Token fließen ließen.

Grundsätzlich scheint derzeit die gesamte Meme-Coin-Sparte vom Hype am Krypto-Markt profitieren zu können. Gerade Crypto All-Stars (STARS) scheint mit einem Angebot an Meme-Coin-Staking-Programmen viele Anleger überzeugen zu können. Schließlich bietet die Plattform die Möglichkeit, aus den gekauften Meme-Token ein passives Einkommen zu generieren und damit auch dann Gewinne zu erwirtschaften, wenn der Meme-Coin-Kurs nicht so stark wie erhofft ansteigen kann.

MemeVault Ökosystem lockt immer mehr Anleger: Was bietet Crypto All-Stars?

Das Grundprinzip hinter der Plattform von Crypto All-Stars ist nicht neu, denn Staking-Anbieter für Kryptowährungen gibt es viele. Allerdings hat sich das junge Projekt auf die Nutzung von Meme-Coin-Währungen spezialisiert und damit eine wichtige Nische im Web3-Space gefüllt.

Aktuell befindet sich der STARS-Token zwar noch im Vorverkauf, doch in wenigen Wochen soll der offizielle Coin Launch stattfinden. Dann können über das MemeVault Ökosystem zunächst elf verschiedene Meme-Token wie BONK und FLOKI, aber auch Dogecoin, Shiba Inu und weitere eingesetzt werden. Gezahlt werden die Staking-Belohnungen immer in Form des nativen STARS-Tokens, der wiederum selbst im Staking-Programm angelegt werden kann und dann sogar eine besonders hohe Rendite bietet.

Derzeit ist es möglich, das erste Presale-Staking-Programm beim Kauf von STARS-Token zu nutzen - und zwar zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 463 Prozent. Wie hoch die APY nach dem Coin Launch ausfällt, hängt von vielen Faktoren ab - Markt-Sentiment, Angebot und Nachfrage sowie der gewählte Meme-Coin bestimmen, welche Rendite die Plattform vergibt.

Wer bereits jetzt in Crypto All-Stars investieren möchte, kann dies direkt über die offizielle Webseite des Vorverkaufs erledigen: Beim STARS-Kauf via Kreditkarte, USDT oder Ethereum kann der Token zudem direkt in das Staking-Programm transferiert werden. Wer hingegen STARS-Coins über die BNB Chain erwirbt, der kann derzeit noch nicht am Staking-Pool teilnehmen.

