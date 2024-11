EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Umsatzentwicklung

HIVE Digital meldet starke Quartalsergebnisse für Q2/2025: 22,6 Mio. USD Umsatz, 5,6 Mio. USD bereinigtes EBITDA und Anstieg der Bitcoin-Bestände auf 2.604 Bitcoins



13.11.2024 / 13:36 CET/CEST

HIVE Digital Technologies Ltd. meldet starke Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025: 22,6 Millionen Dollar Umsatz, 5,6 Millionen Dollar bereinigtes EBITDA und Anstieg der Bitcoin-Bestände auf 2.604 Bitcoins



Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags des Unternehmens vom 3. Oktober 2024 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024.



Vancouver, British Columbia. 13. November 2024) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Blockchain-Infrastruktur und digitalem Asset-Mining, freut sich, seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal mit Ende 30. September 2024 bekannt zu geben. Die Ergebnisse spiegeln die anhaltende operative Widerstandsfähigkeit und das strategische Wachstum des Unternehmens in einem dynamischen Marktumfeld wider (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).



Finanzielle und operative Höhepunkte für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025 Gesamtumsatz : 22,6 Millionen Dollar aus dem Mining digitaler Währungen und Hosting-Services für High-Performance Computing (HPC, Hochleistungsdatenverarbeitung).

: 22,6 Millionen Dollar aus dem Mining digitaler Währungen und Hosting-Services für High-Performance Computing (HPC, Hochleistungsdatenverarbeitung). HPC-Zunahme : Das HPC-Geschäft erzielte eine annualisierte Rendite von 9,0 Millionen Dollar auf der Grundlage der Umsätze seit Jahresbeginn und baute damit die Präsenz von HIVE auf den HPC-Märkten aus.

: Das HPC-Geschäft erzielte eine annualisierte Rendite von 9,0 Millionen Dollar auf der Grundlage der Umsätze seit Jahresbeginn und baute damit die Präsenz von HIVE auf den HPC-Märkten aus. Bitcoin-Produktion : Erfolgreiche Produktion von 340 Bitcoins im Quartal, was zur beträchtlichen HODL-Position von HIVE beiträgt.

: Erfolgreiche Produktion von 340 Bitcoins im Quartal, was zur beträchtlichen HODL-Position von HIVE beiträgt. Angepasstes EBITDA 1 : 5,6 Millionen Dollar, was ein starkes finanzielles und operatives Management widerspiegelt.

: 5,6 Millionen Dollar, was ein starkes finanzielles und operatives Management widerspiegelt. Nettoverlust : Nettoverlust vor Steuern in Höhe von 7,3 Millionen Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 22,9 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

: Nettoverlust vor Steuern in Höhe von 7,3 Millionen Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 22,9 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Digitale Vermögenswerte: Gesamtvermögen in digitalen Währungen im Wert von 165,2 Millionen Dollar, einschließlich 2.604 Bitcoins, im Einklang mit der Strategie von HIVE, digitale Bestände aufzubauen. Es wurde der Bitcoin-Preis von 63.300 Dollar am Quartalsende verwendet. 1Das bereinigte EBITDA und andere in dieser Pressemitteilung verwendete nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen werden gemäß GAAP oder IFRS nicht anerkannt.



Kommentar des Managements



Darcy Daubaras, CFO von HIVE, erklärte: "HIVE hat ein solides Quartal abgeliefert, das konstante Einnahmen, eine Steigerung unserer HODL-Position um 50 % im Vergleich zum Vorjahr und ein starkes EBITDA-Wachstum1 aufweist. Diese Leistung ist besonders bemerkenswert angesichts der Bitcoin-Halbierung im April 2024, durch die sich die Bitcoin-Vergütungen für Transaktionssicherheit halbierten. Unsere Fähigkeit, inmitten dieses Ereignisses Stabilität zu bewahren, unterstreicht die operative Exzellenz und proaktive Strategie von HIVE."



Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte: "Ich freue mich, berichten zu können, dass HIVE trotz der Herausforderungen, die sich aus der jüngsten Bitcoin-Halbierung im April 2024 ergaben, die die globalen Vergütungen für die Bitcoin-Produktion reduzierte, in der Lage war, stabile Einnahmen zu erzielen und unseren Cashflow zu verbessern. Diese Leistung unterstreicht unseren proaktiven Ansatz bei der Kostenverwaltung und der Optimierung unserer Betriebsabläufe, der es uns ermöglicht, die Herausforderungen der Branche effektiv zu meistern. Die disziplinierte Ausrichtung unseres Teams auf Effizienz und unsere strategischen Partnerschaften versetzen uns in eine gute Position, um das Wachstum und den Wertzuwachs für unsere Aktionäre weiter voranzutreiben." Unsere Partnerschaft mit NVIDIA stärkt unsere Position im Bereich der nachhaltigen Hochleistungsdatenverarbeitung, insbesondere für den KI-Superzyklus. Außerdem kommentierte Frank Holmes: "Da Bitcoin neue Allzeithochs erreicht, ist HIVE in der Lage, die Dynamik für grüne Energie und digitale Assets weltweit zu nutzen. Angesichts der jüngsten regulatorischen Entwicklungen nach den US-Wahlen ist das Umfeld für digitale Assets und Bitcoin-Mining günstiger denn je. Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Bitcoin-Bestände auszubauen, die sich im Vergleich zum Vorjahr auf 2.604 BTC verdoppelt haben, und konzentrieren uns weiterhin darauf, bis Ende 2025 einen Anteil von 2 % am globalen Bitcoin-Mining-Netzwerk zu erreichen. Dieses Ziel unterstützt unser Engagement für nachhaltiges Wachstum und unsere Führungsrolle in dieser sich schnell entwickelnden Branche.



Aydin Kilic, Präsident und CEO, erklärte: "Ich bin stolz auf den Erfolg unseres Teams, das die Vertriebs- und Verwaltungskosten im Jahresvergleich um 5 % senken konnte, von 3,6 Millionen Dollar im Vorjahr auf 3,4 Millionen Dollar in diesem Quartal. Noch bemerkenswerter ist, dass wir dies erreicht haben, während wir unsere Bitcoin-Mining-Kapazität im gleichen Zeitraum um 45 % von 3,8 EH/s auf 5,6 EH/s erhöht haben. Darüber hinaus sind unsere Einnahmen aus dem High-Performance Computing (HPC, Hochleistungsdatenverarbeitung) um das Achtfache gestiegen, während unsere Allgemein- und Verwaltungskosten niedriger als im Vorjahr blieben. Selbst während wir unsere Geschäftstätigkeit ausweiten, ist unsere Fähigkeit, die Effizienz zu steigern, ein Beweis für das disziplinierte Finanz- und Betriebsmanagement von HIVE. Dieser Fokus auf Kostenkontrolle und strategisches Wachstum hat uns auch dabei geholfen, ein bereinigtes EBITDA von 5,6 Millionen Dollar zu erzielen, wodurch unser Nettoverlust trotz nicht zahlungswirksamer Aufwendungen im Zusammenhang mit Abschreibungen und aktienbasierter Vergütung von 24,5 Millionen Dollar im letzten Jahr auf 7,7 Millionen Dollar in diesem Quartal deutlich gesenkt werden konnte."



Operative und finanzielle Details für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025



Umsatz aus Mining- und HPC-Dienstleistungen: Gesamtumsatz von 22,6 Millionen Dollar, davon 20,8 Millionen Dollar aus dem digitalen Mining und 1,9 Millionen Dollar aus HPC, mit einer Bruttobetriebsmarge1 von 1,2 Millionen Dollar (5 %).



Allgemein- und Verwaltungskosten (SG&A): Das Unternehmen konnte eine der niedrigsten SG&A-Kostenstrukturen in der Branche aufrechterhalten und meldete für das zweite Quartal SG&A-Kosten in Höhe von 3,4 Millionen Dollar, was einem leichten Rückgang gegenüber 3,6 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Dieser kostengünstige Ansatz ermöglichte es HIVE, die Cash-Rendite auf das investierte Kapital zu maximieren, was zu einer negativen Unternehmensmarge2 von 2,2 Millionen Dollar auf Cash-Basis führte.



Angepasstes EBITDA1: HIVE erzielte im Quartal ein angepasstes EBITDA1 von 5,6 Millionen Dollar und einen Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 7,7 Millionen Dollar nach Steuern, was einem Verlust von 0,06 Dollar pro Aktie entspricht, verglichen mit einem Nettoverlust von 24,5 Millionen Dollar nach Steuern, was einem Verlust von 0,29 Dollar pro Aktie entspricht, im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Hauptunterschiede zwischen dem bereinigten EBITDA1 und dem Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen für den Zeitraum waren in erster Linie auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen zurückzuführen, die 16,1 Millionen Dollar an Abschreibungen und 2,2 Millionen US-Dollar an aktienbasierter Vergütung umfassten. Darüber hinaus wurde ein einmaliger Gewinn von 5,2 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Mining-Assets nicht berücksichtigt. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum war hauptsächlich auf nicht realisierte Gewinne aus Investitionen und Geräteverkäufen zurückzuführen.



Bitcoin-Bestände und HODL-Strategie: Zum zweiten Quartal hielt HIVE 2.604 unbelastete, nicht gehebelte Bitcoins, die ausschließlich mittels grüner Energie produziert wurden, was das Engagement des Unternehmens für einen nachhaltigen Vermögensaufbau unterstreicht.



Auswirkungen der Bitcoin-Halbierung: Trotz der Bitcoin-Halbierung im April 2024, die die Blockvergütungen reduzierte, konnte HIVE durch die Aufrüstung seiner ASIC-Flotte eine starke Mining-Leistung aufrechterhalten, die reduzierten Blockvergütungen ausgleichen und die betriebliche Effizienz steigern.



Expansion und Hashrate-Wachstum



Sequenzielle Hashrate-Steigerung: Die Hashrate des Bitcoin-Mining von HIVE stieg um 14 %, von 4,9 EH/s im Juni 2024 auf 5,6 EH/s im September 2024, was HIVE dabei unterstützt, sein Ziel von 12,5 EH/s bis Ende 2025 zu erreichen.



Expansion in Paraguay: Der Bau des 100-MW-Projekts von HIVE in Paraguay ist im Gange. Sobald diese Anlage in Betrieb ist, wird sich die Hashrate von HIVE auf 12,5 EH/s verdoppeln, während gleichzeitig die Effizienz gesteigert und die Breakeven-Kosten gesenkt werden.



Finanzielle Flexibilität durch Eigenkapitalverteilung



Im zweiten Quartal nahm HIVE 4,5 Millionen Dollar durch ein At-the-Market-Eigenkapitalprogramm (ATM) auf, wobei die Erlöse für die Ausstattung von Rechenzentren, strategische Bitcoin-Investitionen und allgemeines Betriebskapital verwendet wurden. Im Anschluss an dieses Programm startete HIVE ein neues ATM-Programm in Höhe von 200 Millionen Dollar mit Stifel als Lead Agent, das Kapitalflexibilität zur Unterstützung künftiger Akquisitionen, Schuldentilgungen und weiterer Expansionen bietet.



Ausblick



Die starken Ergebnisse von HIVE im zweiten Quartal unterstreichen den Wachstumskurs des Unternehmens im Bereich Digital Mining und High-Performance Computing. Mit einem disziplinierten Kapitalansatz, fortgesetzten Initiativen für grüne Energie und strategischen Erweiterungen ist HIVE gut positioniert, um die steigende Nachfrage auf den Märkten für Blockchain und digitale Vermögenswerte zu decken.



Finanzberichte und Lagebericht



Die konsolidierten Finanzberichte des Unternehmens und den Lagebericht (Management's Discussion and Analysis (MD&A)) dazu für die drei und sechs Monate bis zum 30. September 2024 werden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil von HIVE und auf der Website des Unternehmens unter www.HIVEdigitaltechnologies.com zugänglich sein.



At-the-Market-Angebot



Am 19. Juli 2024 schloss HIVE sein ATM-Aktienprogramm vom August 2023 ab. Für den am 30. September 2024 endenden Dreimonatszeitraum gab das Unternehmen 1.368.297 Stammaktien (die "ATM-Aktien") gemäß dem am 17. August 2023 eingerichteten At-the-Market-Aktienprogramm (das "ATM-Aktienprogramm") aus und erzielte einen Bruttoerlös von 6,1 Millionen CAD (4,5 Millionen USD). Die ATM-Aktien wurden zu den vorherrschenden Marktpreisen verkauft, zu einem Durchschnittspreis von 4,45 CAD pro ATM-Aktie. Gemäß der Eigenkapitalverteilungsvereinbarung wurde dem Makler im Zusammenhang mit seinen Dienstleistungen im Rahmen der Eigenkapitalverteilungsvereinbarung eine Barprovision in Höhe von 0,1 Millionen CAD auf den erzielten Bruttogesamterlös gezahlt.



Das Unternehmen verwendet den Nettoerlös aus dem ATM-Eigenkapitalprogramm für den Kauf von Rechenzentrumsausrüstung, strategische Investitionen, einschließlich des Aufbaus von BTC-Vermögenswerten in unserer Bilanz, und als allgemeines Betriebskapital.



Update zur Pressemitteilung vom 11. November 2024



In HIVEs Pressemitteilung vom 11. November 2024 wurde der Kauf von 6.500 Canaan Avalon A1566 ASIC-Minern angekündigt. Dabei wurde versehentlich bekannt gegeben, dass diese Geräte eine Effizienz von 16,5 J/TH pro Einheit haben. Diese ASIC-Miner der Spitzenklasse haben tatsächlich eine Effizienz von 18,5 J/TH pro Einheit. HIVE entschuldigt sich bei Canaan Inc. und der Investorengemeinschaft für diese falschen Angaben. HIVE begrüßt die Canaan Avalon A1566 ASIC-Miner, die einen neuen Maßstab in der Leistung setzen und unsere optimierte Investitionsstrategie mit hoher Rendite deutlich voranbringen.



Über HIVE Digital Technologies Ltd.



HIVE Digital Technologies Ltd. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der TSX.V, der Nasdaq und der FWB notiert ist. Als führender Anbieter digitaler Infrastrukturen produziert HIVE Bitcoin und bietet Hochleistungs-Computing-Dienste an. Die globalen Aktivitäten von HIVE werden durch grüne, erneuerbare Energiequellen angetrieben, die sowohl die Blockchain-Technologie als auch die Zukunft des digitalen Finanzwesens unterstützen.



Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns über:



X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain



Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.



"Frank Holmes"

Executive Chairman



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Frank Holmes

Tel.: +1 (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Media GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen Abgesehen von den Aussagen zu historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. Zu den "zukunftsgerichteten Informationen" in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Geschäftsziele und Zielsetzungen des Unternehmens, die Betriebsergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. September 2024, der Erwerb, der Einsatz und die Optimierung der Mining-Gerätschaften und -Ausrüstung, die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen der Parteien der hier beschriebenen Transaktionen und deren Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem die Volatilität des Marktes für digitale Währungen, die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu schürfen, die Tatsache, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu liquidieren, ein wesentlicher Rückgang der Preise für digitale Währungen, der sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnte, das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Strompreisen; der spekulative und wettbewerbsorientierte Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit von einem anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Klagen und andere Rechtsverfahren und -streitigkeiten; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und die Unsicherheit zusätzlicher Finanzierungen sowie die Kapitalmarktbedingungen im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie der Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und den Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerbscharakter der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Auswirkungen der Produktentwicklung und die Notwendigkeit eines kontinuierlichen technologischen Wandels; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiekürzungen oder regulatorischen Änderungen in den in den Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen tätig ist; Schutz der Eigentumsrechte; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; Verwässerung der Aktien durch Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen kann möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht; die Expansion kann möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgen; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu schürfen; die Einnahmen können möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht steigen; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken; eine Zunahme von Netzwerkproblemen kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken ; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für die Zwecke des Kryptowährungs-Mining in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb von Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Strom- und Erdgaskosten des Unternehmens, Änderungen der Wechselkurse, Energieeinschränkungen oder regulatorische Änderungen der Energiesysteme in den Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu schürfen, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen einer Pandemie auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen einer Pandemie auf den Preis digitaler Währungen, der Bedingungen auf den Kapitalmärkten, der Beschränkung von Arbeitskräften und internationalen Reisen und Lieferketten; und die Annahme oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben, oder die es teurer machen, dies zu tun; und andere damit zusammenhängende Risiken, wie sie in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens in den Einreichungen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind.



Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens, deren zeitliche Planung und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist außerdem davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



1Nicht-IFRS-Kennzahl. Eine Abstimmung mit den nächstgelegenen IFRS-Kennzahlen finden Sie unter "Abstimmung von Nicht-IFRS-Kennzahlen" im Lagebericht des Unternehmens.

2 Unternehmensmarge = operative Marge abzüglich Allgemein- und Verwaltungskosten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



