Zürich (ots) -Digitales 1x1 für KMU: localsearch zeigt KMU, welche Möglichkeiten Machine Learning, Deep Learning und Generative KI bieten.Künstliche Intelligenz (KI) ist längst nicht mehr nur ein Thema für Technologiekonzerne. Auch kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) können von den Vorteilen profitieren - sei es für effizientere Abläufe, gezielte Marketingmassnahmen (https://www.presseportal.de/pm/125003/5866991) oder die Verbesserung des Kundenservice. Es gibt zahlreiche Arten von KI - localsearch stellt vier zentrale Formen vor:- Machine Learning (ML) ist eine der grundlegendsten KI-Formen (https://www.presseportal.de/pm/125003/5897803), bei der Algorithmen (https://www.presseportal.de/pm/125003/5834251) aus grossen Datenmengen lernen und Muster erkennen. Ein bekanntes Beispiel ist der Einsatz in Empfehlungssystemen. Online-Shops können so basierend auf Kundenverhalten personalisierte Produktempfehlungen erstellen. Für KMU gibt es Tools wie Amazon Personalize, die Zugang zu dieser Technologie bieten.- Deep Learning (DL) basiert auf Netzwerken, die in der Lage sind, komplexe Daten wie Bilder und Sprache zu verarbeiten. Deep Learning wird in vielen Bereichen eingesetzt, darunter Spracherkennung, Bildverarbeitung, autonomes Fahren und personalisierte Empfehlungen. Google Lens nutzt Deep Learning zum Beispiel, um Objekte in Bildern zu identifizieren.- Generative KI (GenAI) erstellt eigenständig Inhalte wie Texte, Bilder oder sogar Videos basierend auf kurzen Eingaben. Ein Beispiel ist ChatGPT, das Texte erstellt, oder DALL-E, das Bilder generiert. KMU können diese Tools etwa für die Content-Erstellung und Produktbeschreibungen nutzen.- Spracherkennung wird beispielsweise in den bekannten Assistenten Siri und Alexa eingesetzt. Sie ermöglicht es verschiedenen Geräten, gesprochene Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren. KMU können diese Technologie in ihren Serviceprozessen und bei sprachgesteuerten Kundenschnittstellen einbinden.localsearch: Das bietet KI für KMUKI bietet zahlreiche Chancen, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und das Kundenerlebnis zu verbessern. Trotzdem ist es essenziell, dass weiterhin menschliche Expertinnen und Experten die Kontrolle behalten, um die Qualität der KI-Ergebnisse zu sichern. localsearch (https://www.presseportal.de/pm/125003/5866991) unterstützt KMU dabei, die richtigen KI-Lösungen verantwortungsvoll einzusetzen.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim Digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of Communicationsstefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/5907955