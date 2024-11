Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete am Montagmorgen leichte Kursverluste an der Frankfurter Börse. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 123,05 Euro und gab im weiteren Verlauf auf 122,80 Euro nach, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt die langfristige Perspektive für den Konsumgüterkonzern positiv. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 142,80 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Dividendenerwartungen und Gewinnprognose

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer leichten Erhöhung der Dividende auf 1,05 Euro je Aktie, verglichen mit 1,00 Euro im Vorjahr. Diese Prognose unterstreicht das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Darüber hinaus wird für 2024 ein Gewinn von 4,30 Euro je Aktie erwartet, was die positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung weiter untermauert. Anleger beobachten nun gespannt die Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen, die für den 26. Februar 2025 geplant ist.

