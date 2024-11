© Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Just Eat Takeaway.com befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf von Grubhub an das Lebensmittelliefer-Startup Wonder.Die Aktien der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway haben mit einem kräftigen Kurssprung auf die Nachricht reagiert, dass das Unternehmen möglicherweise seinen US-amerikanischen Lieferdienst Grubhub verkauft. Der Aktienkurs stieg in der Folge um 20 Prozent auf 13,55 Euro und bewegte sich damit wieder in Richtung der September-Hochs bei rund 14 Euro, nachdem die Papiere in den letzten Wochen eine Phase der Schwäche durchlebt hatten. Verkauf könnte kurz bevorstehen Laut einem Bericht des Wall Street Journals vom Dienstag, könnte der Verkauf von Grubhub kurz …