Mainz (ots) -Der Zank der letzten Tage ist beendet: Die Termine für Vertrauensfrage und Bundestagwahl stehen fest. Die Probleme des Landes sind damit nicht gelöst. Der Kanzler wirbt noch um Mehrheiten für einige Vorhaben der gescheiterten Ampel-Regierung. "Ampel weg, Wahlkampf da - hoffen auf einen Neustart?" ist am Donnerstag, 14. November 2024, 22.15 Uhr, Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Wo werden Union und FDP zustimmen? Was wird das für ein Wahlkampf? Mit alten Themen und alten Gesichtern? Ist das Rennen um die Kanzlerschaft schon gelaufen? Und wie soll der von vielen geforderte Neustart gelingen?Bei Maybrit Illner diskutieren die Generalsekretäre von SPD und CDU, Matthias Miersch und Carsten Linnemann, die Journalisten Robin Alexander und Eva Quadbeck sowie die "Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek zusätzlich mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.