Berlin/San Francisco (ots) -Camunda (http://www.camunda.com/de), das führende Unternehmen in der Prozessorchestrierung, ernennt Barbie Brewer (https://www.linkedin.com/in/bjbrewer/) zur Chief People Officer. Brewer bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen HR und Personalmanagement aus verschiedenen Branchen mit. Vor ihrer Tätigkeit bei Camunda war sie Chief People Officer bei Safe Security und hatte zuvor Führungspositionen bei GitLab, Netflix und ClickUp inne.In ihrer neuen Rolle konzentriert sich Brewer darauf, ein hervorragendes Arbeitsumfeld für Camundas mehr als 500-köpfiges, vollständig remote arbeitendes Team zu schaffen. Allein 2024 hat Camunda über 100 neue Mitarbeitende eingestellt und kürzlich erreichte die Firma einen ARR (Annual Recurring Revenue) von 100 Millionen US-Dollar (https://camunda.com/blog/2024/09/camunda-crosses-100m-arr-threshold/), was auf die schnelle Verbreitung der Prozessorchestrierungs- und Automatisierungslösungen zurückzuführen ist.Neben der Talentakquise wird Brewer die gesamte Personalverwaltung bei Camunda verantworten. Zudem wird sie eine zentrale Rolle in der Förderung von Camundas Unternehmenskultur und dessen "FAITH"-Werten (https://camunda.com/de/career/faith-values/) - Fokus, Ambition, Integrität, Talent und Humor - einnehmen, während das Unternehmen sein vielfältiges, kollaboratives und internationales Team weiter aufbaut.Barbie Brewer, Chief People Officer bei Camunda, sagt: "Ich freue mich darauf, Camundas besondere Unternehmenskultur weiterzuentwickeln und das schnell wachsende, internationale und vollständig remote arbeitende Team dabei zu unterstützen, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Es ist eine spannende Zeit, um bei Camunda zu arbeiten, da die Nachfrage nach Prozessorchestrierungs- und Automatisierungslösungen rasant wächst. Die Kombination aus Camundas Mitarbeitenden und der Technologie macht das Unternehmen einzigartig, und ich kann es kaum erwarten, Camunda dabei zu unterstützen, weiter zu wachsen."Jakob Freund, CEO und Co-Gründer, fügt hinzu: "Als internationales Unternehmen mit einer vielfältigen und global verteilten Belegschaft haben hohe Leistungsfähigkeit und persönliche Entwicklung für uns oberste Priorität. Wir freuen uns, Barbie Brewer mit ihrer Erfahrung im Team willkommen zu heißen, während wir das Unternehmen weiter vorantreiben und den Markt mitgestalten. Unsere Mitarbeitenden stehen im Zentrum von Camundas Erfolg; daher ist es uns wichtig, auch ihr Wachstum zu fördern."Bildmaterial von Barbie Brewer:Barbie Brewer - Camunda.jpg (https://drive.google.com/file/d/1MIHH0Nmd7CpuS9dDV0WiwcE84Cq25gBl/view?usp=sharing)Über CamundaCamunda ermöglicht es Unternehmen, Prozesse über Menschen, Systeme und Geräte hinweg zu orchestrieren, sodass Komplexität beseitigt und die Effizienz erhöht wird. Eine gemeinsame visuelle Sprache gewährleistet die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen und IT Teams. End-to-End-Prozesse können mit der Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit entworfen, automatisiert und verbessert werden, die erforderlich sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hunderte Unternehmen wie Atlassian, ING und Vodafone orchestrieren geschäftskritische Prozesse mit Camunda, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter camunda.de.Pressekontakt:Hakob Aridzanjancamunda@piabo.netTel. +49 162 613 2940Original-Content von: Camunda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108408/5908024