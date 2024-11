Die geplante Übernahme der Banco Sabadell durch die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) steht vor erheblichen Herausforderungen. Die spanische Wettbewerbsbehörde CNMC hat eine vertiefte Prüfung des Vorhabens angekündigt, was den Prozess in die Länge zieht. BBVA-Chef Onur Genc machte deutlich, dass man nicht zögern werde, sich zurückzuziehen, sollten die Auflagen zu streng ausfallen und den Wert der Transaktion schmälern. Die Europäische Zentralbank hat zwar bereits grünes Licht gegeben, doch die spanische Regierung äußert sich skeptisch. An der Madrider Börse zeigten sich die Aktien beider Banken zuletzt mit leichten Kursgewinnen.

Lange Wartezeit und ungewisser Ausgang

Die CNMC hat nun drei Monate Zeit, um zu einem Ergebnis zu kommen, wobei sich diese Frist bei Anforderung zusätzlicher Informationen verlängern kann. Die Behörde könnte das Übernahmeangebot genehmigen, Kompromisse fordern, Bedingungen stellen oder gänzlich ablehnen. Angesichts dieser Unsicherheiten und der Tatsache, dass es sich um eine feindliche Übernahme handelt, bleibt der Ausgang des Vorhabens ungewiss. Die BBVA-Führung betont ihre Bereitschaft, von dem Deal Abstand zu nehmen, sollte keine Wertschöpfung möglich sein.

