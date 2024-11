EQS-News: EnergyNet Ltd. / Schlagwort(e): Konferenz

Chancen eröffnen und den Fortschritte erzielen: der Zimbabwe-Zambia Energy Projects Summit



13.11.2024 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Zimbabwe-Zambia (Zim-Zam) Energy Projects Summit findet vom 18. bis zum 20. November 2024 in Victoria Falls (Simbabwe) statt und weist damit ein perfektes Timing auf. Da die Regierungen beider Länder derzeit innovative strukturelle Veränderungen vornehmen, um Energieprojekte einträglicher zu machen, ist die Investitionsbereitschaft aktuell hoch. Dies stellt eine gute Gelegenheit dar, eine nachhaltigere Energieversorgung der Zukunft sowohl für Simbabwe als auch für Sambia zu gewährleisten. Der Zim-Zam Energy Projects Summit wird abwechselnd mit Sambia alle zwei Jahre zum folgenden Thema abgehalten: Förderung der Zukunft nachhaltiger Energiequellen in Simbabwe and Sambia: Eröffnung von Chancen bei erneuerbaren Energieformen, Modernisierung des Stromnetzes und Zugang zu Energie. Unter der offiziellen Schirmherrschaft des simbabwischen Energieministers wird der Gipfel 2024 die geplanten Energieprojekte beider Länder vorstellen. Privatwirtschaftliche Investitionen in Sonnen-, sowie geothermische und Windenergie ergänzen traditionelle Wasserkraftprojekte vor dem Hintergrund der anhaltenden Dürre. Hauptziel des Gipfels ist es, das Tor für die globale Investorengemeinschaft deutlich weiter zu öffnen. Als Sponsor des Gipfels fungiert die simbabwische Energieregulierungsbehörde (Zimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA). Edington Mazambani, Chief Executive Officer von ZERA, erklärte dazu: "Wir stehen an der Schwelle zu tiefgreifenden Veränderungen im Energiesektor. Der Zimbabwe-Zambia Energy Projects Summit verkörpert unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft. Zusammen erkunden wir die großen Chancen der erneuerbaren Energien, modernisieren unsere Stromnetze und stellen den Zugang zu Energie für alle sicher. Lassen Sie uns gemeinsam das Ziel verfolgen, die Zukunft der nachhaltigen Energie in Simbabwe und Sambia voranzutreiben und das Potenzial für Wachstum, Innovation und Zusammenarbeit freizusetzen." Die kürzlich vorgenommene Investition der sambischen Umweltbehörde (Zambia Environmental Management Agency, ZEMA) in den Energiesektor in Höhe von 1,76 Milliarden Dollar unterstreicht den dringenden Bedarf zum Ausbau der Energieinfrastruktur in der Region. Vor dem Hintergrund verheerender Dürreperioden im östlichen und südlichen Afrika und der Möglichkeit, dass Dämme regelmäßig unter Wassermangel leiden, wird klar, warum die Planung möglicher Szenarien so wichtig ist. Die bilaterale und regionale Infrastruktur wird entscheidend sein, um diesen Auswirkungen abzudämpfen und die Abhängigkeit von den vorherrschenden Energiequellen zu reduzieren. Die Notwendigkeit dringender Investitionen in die Infrastruktur des Stromnetzes ist nur eines der Themen auf der Tagesordnung. Ein weiteres ist die Zusammenarbeit mit dem Bergbausektor, um das wirtschaftliche Wachstum und gleichzeitig das Ziel einer Zukunft mit sauberer Energie zu unterstützen. "Nachdem wir den Bergbausektor in der Demokratischen Republik Kongo 14 Jahre lang unterstützt haben, freuen wir uns über diese Möglichkeit, wichtige Gespräche zu führen, um Chancen im Energie- und Infrastrukturbereich in Simbabwe und Sambia zu eröffnen und eine nachhaltige Zukunft zu sichern," kommentierte Manoj Patil, Direktor von Mining Engineering Services, einem Unternehmen der Vinmart Group, das als Sponsor dieses Gipfels auftritt. Weitere Themen in diesem November in Zusammenhang mit dem Anstoßen von Veränderungen sind die Schaffung eines attraktiven Umfelds für Energieinvestitionen und der Einsatz innovativer und profitabler Lösungen für erneuerbare Energien, um das Ziel eines Zugangs aller zur Energie zu erreichen, was sowohl der Industrie als auch den Verbrauchern zugutekommt. Durch die Zusammenkunft wichtiger Akteure im Energiesektor an einem Ort mit einem gemeinsamen Ziel sollen Projekte in beiden Ländern schneller einer Finanzierung zugeführt und eine klare Marschroute zur Risikominimierung verfolgt werden. Durch den Gipfel werden simbabwische und sambische Ministerien, Versorgungsunternehmen, Regulierungs- und Energiebehörden mit internationalen Vertretern aus dem Privatsektor, institutionellen Anlegern, Privatfinanciers sowie Dienstleistungs- und Technologieanbietern zusammengebracht. Zu den teilnehmenden Entwicklungsfinanzierungeinrichtungen und multinationalen Organisationen gehören die African Development Bank (AfDB), British International Investment (BII), FMO, die Trade and Development Bank (TDB), Climate Fund Managers und die Standard Bank. Sie treffen auf die zahlreichen Meinungsführer und Interessenvertreter des öffentlichen Sektors, die beim Gipfel sprechen werden, insbesondere die Minister aus Simbabwe und Sambia, der EU-Botschafter in Simbabwe sowie Redner von ZERA, der Zambezi River Authority (ZRA), ZARENA, ZESA Holdings und RAEZ. Mortimer McKechnie, Senior Vice President, Energy & Power Leader, Afrika, kommentierte im Namen von Marsh, einem weiteren Sponsor des Gipfels: "Dies ist eine Möglichkeit, zusammenzukommen, Erfahrungen auszutauschen und innovativ zu denken. Die Kombination aus Kapitalbereitstellung und Risikominimierung kann die Entwicklung beider Länder vorantreiben. Daher ist Marsh sehr froh, Teil dieses Gipfels zu sein." Vertrieben durch die APO Group im Namen von EnergyNet Ltd.. Bild herunterladen (1): https://apo-opa.co/4exb5Sh Bild herunterladen (2): https://apo-opa.co/48O5KEV Bild herunterladen (3): https://apo-opa.co/4hNOvbd Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Poliana Sperandio

Poliana@energynet.co.uk Sarah James

sarah@energynet.co.uk Über EnergyNet:

FÖRDERUNG VON ENERGIEINVESTIONEN IN SCHNELL WACHSENDE VOLKSWIRTSCHAFTEN - seit 25 Jahren organisiert EnergyNet Investmentforen und Gespräche zwischen Führungskräften in den afrikanischen und lateinamerikanischen Energiesektoren - in Europa, den USA, Asien sowie in Afrika und Lateinamerika. Wir arbeiten mit Regierungen und staatlichen Versorgungsunternehmen zusammen, um Investitionsgipfel zu ermöglichen, bei denen vertrauenswürdige internationale Investoren Kontakte zu Interessenvertretern aus dem öffentlichen Sektor knüpfen können, um den Zugang zur Stromversorgung voranzutreiben. Am bekanntesten sind wir für das Africa Energy Forum, dem am längsten bestehenden Treffpunkt zur Wirtschaftsförderung für hochrangige Entscheider im afrikanischen Energiesektor. Andere wichtige Investmentgipfel, bei denen wir strategische Perspektiven für das Investitionsumfeld und Projektvorbereitung aufzeigen, sind der Tanzania Energy Cooperation Summit, H2 Africa, Offshore Technology Africa, der Powering Africa Summit, das Latin American Energy Forum sowie die Latin American & Caribbean Gas Conference and Exhibition. YES! Youth Energy Summit und YES! Youth Energy Day sind ebenfalls Teil des Portfolios, wobei der Schwerpunkt hier darauf liegt, eine Plattform und ein Netzwerk zu schaffen, um die Fähigkeiten, Verbindungen und die Geschäftsfähigkeit einer neueren Generation von Führungspersönlichkeiten im afrikanischen Energiesektor zu fördern. Dieser Schwerpunkt auf Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ermöglicht es uns, unabhängige Perspektiven anzubieten und Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung von Unternehmen aus der ganzen Welt in diesen schnell wachsenden Märkten zu unterstützen. Unser Team spricht täglich mit den Interessenvertretern in Afrika, Lateinamerika und der Karibik, um diese Erkenntnisse zu vermitteln: das Knüpfen von Kontakten und die Vermittlung von Erkenntnissen für Investoren sind unser Geschäft und unsere Leidenschaft. Zentrale: London (Vereinigtes Königreich) Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://EnergyNet.co.uk/



