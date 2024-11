Googles nächstes größeres Android-Update erscheint früher als die Vorgänger. Was Android 16 an neuen Funktionen an Bord haben könnte. Google hatte sich mit dem Release von Android 15 gehörig Zeit gelassen und selbst die neuen Pixel-9-Modelle noch mit Android 14 veröffentlicht. Mit Android 16 soll es nun ganz schnell gehen. Schon in der ersten Jahreshälfte wird es laut Hersteller erscheinen. Eine erste Entwicklervorschau ist auch nicht mehr fern. ...

