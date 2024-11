Citco gründet als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach alternativen Investitionen in Japan eine neue Niederlassung in der Region.

Die Unternehmensgruppe Citco (Citco), der führende Vermögensverwalter im Bereich alternativer Anlagen, hat die Gründung von Citco Japan Co KK bekannt gegeben. Diese neue Niederlassung in Japan unterstreicht das Engagement von Citco für die Asien-Pazifik-Region und stärkt das globale Angebot für bestehende und potenzielle Kunden.

Citco verwaltet ein Vermögen von über 2 Billionen USD und bietet eine umfassende Palette von Middle-Office- und Back-Office-Dienstleistungen für alternative Investmentgesellschaften auf der ganzen Welt an. Zu diesen Dienstleistungen gehören unter anderem Fondsbuchhaltung, Treasury- und Darlehensverwaltung, Investorenservice, Unternehmensdienstleistungen, regulatorische und Risikoberichterstattung, Banklösungen sowie Steuer- und Finanzberichterstattung.

Citco Japan Co KK befindet sich im Grantokyo South Tower 11F, 1-9-2 Marunouchi Chiyoda-Ku, Tokio, 100-6611, Japan, und wird als lokaler operativer Hauptsitz von Citco in der Region fungieren. Das Team wird Dienstleistungen in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Fondsgeschäfte und Verwaltung von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, SPV) anbieten, wobei der Schwerpunkt auf Automatisierung liegt, um die Skalierbarkeit und das Wachstum durch branchenführende Expertise und proprietäre Technologie weiter zu fördern. Der Leiter der Kundenbetreuung für die japanische Niederlassung von Citco wird im Januar 2025 bekannt gegeben.

Roald Smeets, President und Chief Operations Officer von Citco, sagte: "Wir freuen uns, die Eröffnung von Citco Japan Co KK und damit unsere fortgesetzte Expansion in der APAC-Region bekannt zu geben. Da die japanische Regierung kürzlich ihre Ambitionen verkündet hat, ein führendes Vermögensverwaltungszentrum zu werden, sehen wir in der Region eine Fülle von Möglichkeiten. Unser Ziel ist es, alternative Vermögensverwalter bei Investitionen sowohl im Inbound- als auch im Outbound-Bereich zu unterstützen und ihnen gleichzeitig das umfassende Dienstleistungsangebot, die erstklassige Technologie und das globale Büronetzwerk von Citco zur Verfügung zu stellen.

Citco ist der weltweit größte Anbieter von alternativen Anlagen aus organischem Wachstum, der seit über 70 Jahren für die globale Investmentbranche tätig ist. Mit zunehmender Automatisierung als Kern unserer Strategie streben wir danach, unseren Kunden erstklassige Dienstleistungen zu bieten, die dazu beitragen, Abläufe zu optimieren und die Kosteneffizienz zu steigern. Wir bei Citco sind stolz darauf, die Komplexität aus den täglichen Aktivitäten unserer Kunden zu nehmen damit sie sich auf das Wachstum konzentrieren können und da sich Japan zu einem führenden, innovativen Zentrum für Alternativen entwickelt, freuen wir uns, unser Angebot auf die Region auszudehnen und diesen Wandel zu unterstützen."

Hinweise für die Redaktion

Über die Unternehmensgruppe Citco (Citco)

Die Unternehmensgruppe Citco (Citco) ist ein Netzwerk unabhängiger Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind führende Anbieter von Vermögensverwaltungslösungen für die globale alternative Investmentbranche. Mit einem verwalteten Vermögen von 2 Billionen USD und Niederlassungen in 36 Ländern ist Citco dank seiner einzigartigen Innovationskultur und kundenorientierten Lösungen seit mehr als vier Jahrzehnten ein vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden. Die Fondsdienstleistungsunternehmen von Citco haben sich organisch zu einem der größten Vermögensverwalter der Branche entwickelt und bieten eine umfassende Palette von Middle-Office- und Back-Office-Dienstleistungen an, darunter Treasury- und Darlehensabwicklung, tägliche Nettoinventarwertberechnungen und Anlegerservices, Unternehmens- und Rechtsdienstleistungen, regulatorische und Risikoberichterstattung sowie Steuer- und Finanzberichterstattung. Citco investiert stark in Innovation und Technologie und entwickelt gleichzeitig seine aktuellen kundenfreundlichen Lösungen weiter. So wird Citco auch in Zukunft ein Vorreiter in der Vermögensverwaltungsbranche bleiben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241112193075/de/

Contacts:

citco@instinctif.com

Instinctif Partners

+44 020 7457 2020