"In der ersten Novemberwoche ging der Goldpreis zurück, nachdem er am Monatsersten ein neues Allzeithoch erreicht hatte", schreiben die Analysten des World Gold Council in ihrem jüngsten Kommentar. "Unserem Gold Return Attribution Model (GRAM) zufolge wurde Gold durch die Stärke des US-Dollars und eines Rückgangs der Netto-Longpositionen an der Comex, die die wahrscheinliche Auflösung von Absicherungsgeschäften vor den Wahlen widerspiegeln, unter Druck gesetzt", so die Experten.Auch wenn Gold und ...

