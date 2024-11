wO Börsenlounge: Tencent | Allianz | Siemens Energy - Neuer VW-Deal lässt Rivian abheben

Die Aktie von Rivian wechselt auf die Überholspur. VW wird bis 2027 5,8 Milliarden in das Joint Venture mit dem US-Autobauer investieren. Während die VW-Aktie unter Druck bleibt, springen die Titel von Rivian an.Wackelt die 19.000 Punkte Marke im DAX? Nicht nur diese Frage habe ich heute zusammen mit dem Kapitalmarktstrategen Heiko Böhmer geklärt. Ich habe ihn auch gefragt, wie er mit den "Magnificent Seven" umgeht, was er von deutschen Autobauern hält und welche Branche 2025 im Fokus stehen könnte. Spotify verzeichnet das dritte Quartal in Folge einen Gewinn und die Abonnenten-Zahlen wachsen. Die Aktie setzt ihren guten Lauf fort. Aber ist er inzwischen schon etwas zu gut? Warren Buffetts …

