Washington (ots/PRNewswire) -CGTN America & CCTV UN veröffentlicht "Chinese Films Gain Ground at 45th American Film Market".Der 45. American Film Market (AFM) ging am 10. November in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada zu Ende, wo der "China Film Joint Pavilion" der China Film Group dazu beitrug, die jüngsten Errungenschaften des chinesischen Films zu präsentieren.Dies ist das zweite Jahr, in dem der "China Film Joint Pavilion" mit einer Delegation von 55 führenden chinesischen Filmorganisationen an der AFM teilgenommen hat. Über 200 Filmprojekte wurden vorgestellt, darunter Werke, die die chinesische Kultur und Ästhetik in den Mittelpunkt stellen, wie Die Legende der Helden des Kondors: Der große Held und Nur Grün. Es wurden auch Reality-Filme wie Moving Forward gezeigt, sowie Animations- und Dokumentarfilme wie The Great Journey.Die gezeigten chinesischen Filme stießen bei den Fachleuten der Branche auf großes Interesse und förderten den kulturellen Austausch zwischen China und den USA. Fu Ruoqing, Vorsitzender der China Film Group Corporation, sagte, dass Hollywood-Studios, darunter Warner Bros, Universal, Sony und Disney, Interesse am Vertrieb chinesischer Filme und an Partnerschaften gezeigt hätten."Ich glaube, dass wir mit Hilfe von Filmen den Chinesen helfen können, die Amerikaner besser zu verstehen, und den Amerikanern ermöglichen, mehr über China und sein Volk zu erfahren", sagte Fu. "Wir werden auch in Zukunft weitere Filme produzieren und die realen Erfahrungen, die Kultur und die Werte Chinas widerspiegeln", fügte er hinzu.Die AFM ist eine der weltweit bedeutendsten Veranstaltungen für den Filmhandel und bringt Tausende von Fachleuten aus über 80 Ländern zusammen, um sechs Tage lang Rechteverhandlungen, Filmvorführungen und Foren abzuhalten.Klicken Sie hier, um das Video anzusehen: https://newsus.cgtn.com/news/2024-11-12/-Chinese-cinema-celebrated-and-expands-its-global-reach-at-AFM-1ysBLl8Ctoc/p.html