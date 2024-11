München (ots) -Messe.TV freut sich, von der Electronica 2024 in München zu berichten und die neuesten Trends und Innovationen der Elektronikbranche einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Inhalte werden direkt während der Messe erstellt und über unseren kostenfreien Streaming-Dienst veröffentlicht, damit Zuschauer jederzeit Zugriff auf die aktuellsten Entwicklungen und Highlights haben.Ab sofort publizieren wir täglich neue Beiträge zur Electronica 2024Die Zukunft der Elektronikbranche auf der Messe MünchenUnsere redaktionellen Beiträge decken zentrale Themen der diesjährigen Messe ab, darunter Internet of Things (IoT), Elektromobilität, Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen, Automatisierung sowie Smart-Home-Lösungen und Gebäudetechnologie. Die Berichte beleuchten neue Technologien, zukunftsweisende Projekte und geben exklusive Einblicke in die Arbeitsweise führender Unternehmen der Branche.Auf der Electronica 2024 in München berichten wir unter anderem von folgenden Unternehmen: 1oT, Altium, Artec Design, Axon' Kabel GmbH, BECOM, Cicor Gruppe, Harwin, ILESO, Incap, KATEK Group, LPKF Laser & Electronics SE, MB Elettronica, Rosenberger-Gruppe, GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG, TU/ecomotive, Walter Lemmen GmbH, Weidmüller, Wieland Gruppe und Yamaichi Electronics.Digitale Plattform für die Electronica 2024"Mit unserer Berichterstattung zur Electronica 2024 bieten wir eine digitale Plattform, auf der Fachbesucher und Interessierte weltweit die innovativsten Lösungen der Elektronikbranche erleben können - und das unabhängig vom Aufenthaltsort", so Messe.TV. Der Streaming-Dienst ist auf allen gängigen Endgeräten verfügbar und bietet eine intuitive Nutzung.Durch die kostenfreie Verfügbarkeit möchten wir sicherstellen, dass die inspirierenden Ideen und Technologien, die die Zukunft der Elektronik gestalten, für ein möglichst breites Publikum zugänglich sind.Berichterstattung von Messen aller Branchen bundesweitMesse.TV ist darum bemüht, umfassend von einer Vielzahl nationaler und internationaler Messen zu berichten, um aktuelle Brancheninnovationen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Eine Übersicht der Messeveranstaltungen zu denen wir bereits berichtet haben finden Sie in unserer Mediathek (https://www.messe.tv/mediathek). Veranstalter sind herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen, um ihre Messe durch unsere Berichterstattung bekannter zu machen und die Reichweite ihrer Events zu steigern. Für Sponsoren, die uns eine vertiefte redaktionelle Berichterstattung ermöglichen, bieten wir attraktive Werbepakete, die ihre Präsenz wirkungsvoll stärken und gezielte Zielgruppenansprache ermöglichen.Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 -721 300E-Mail: presse@messe.tvOriginal-Content von: Deutsche Messefilm & Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172644/5908111