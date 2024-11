Der chinesische Elektroautohersteller BYD will Anfang 2025 mit Premium-Elektromodellen in den südkoreanischen Pkw-Markt einsteigen. Nach jahrelangen erfolglosen Versuchen anderer chinesischer Hersteller will BYD die hohen Erwartungen der koreanischen Verbraucher erfüllen und sich langfristig in Korea etablieren.BYD-Korea kündigte heute an, dass das Unternehmen derzeit sein Vertriebs- und Servicenetz in ganz Korea aufbaut, Personal einstellt, die für den Verkauf seiner Fahrzeuge erforderlichen Zertifizierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...