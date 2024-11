Elmshorn (ots) -"Gemeinsam mit neuen und bestehenden Partnern wachsen" - mit gleich vier neuen Standorten bestätigt die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe erneut ihre Franchisestrategie. Alle neuen Märkte werden von erfahrenen Franchisepartnern geführt. Markus Bercker und Anna Breuer eröffnen am 14. November mit dem Standort im nordrhein-westfälischen Herford auf 568 m² bereits ihren fünften Markt. Am 28. November expandiert Martin Kowatsch, österreichischer Franchisepartner der ersten Stunde, im niederösterreichischen St. Pölten auf 389 m² mit dem vierzehnten Markt. Auch Julian Schneider hat sich erneut für die Expansion mit dem gelben Hund entschieden. Sein neuer Markt im bayerischen Traunstein auf 562 m² geht am 2. Dezember an den Start. Es ist der vierte Standort des Unternehmers. Mit der Eröffnung des sechsten Marktes durch Franchisepartner Nicolas Schifferer in Pforzheim auf 484 m² Verkaufsfläche schließt das Fachhandelsunternehmen die Expansion am 12. Dezember 2024 mit insgesamt 17 neuen Fachmärkten für das laufende Jahr ab.2025 strebt die Unternehmensgruppe die Eröffnung von bis zu 20 weiteren Standorten an. Bei seiner Expansion setzt das Elmshorner Familienunternehmen aus Überzeugung auf Franchising. Insgesamt 140 Franchisepartnerinnen und Franchisepartner, davon 122 in Deutschland und 18 in Österreich, zählen zur Unternehmensgruppe. "Wir freuen uns sehr über den Wunsch unserer Franchisepartner, gemeinsam mit uns zu expandieren. Wir sind ein Familienunternehmen, das langfristig in Generationen denkt und eine hohe emotionale Verbundenheit zum Unternehmen hat. Unseren Franchisepartnern geht es genauso. Das macht uns erfolgreich", erklärt Geschäftsführer Andreas Schulz. Die Ergebnisse der jüngsten igenda-Partnerzufriedenheitsbefragung bestätigten das Vertrauen in das Franchisesystem. 95 Prozent der befragten Franchisepartner würden sich erneut für DAS FUTTERHAUS entscheiden. Aktuell betreibt DAS FUTTERHAUS 439 Märkte in Deutschland (388) und Österreich (51).Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/5908129